Anabel Pantoja revela detalles de su boda y toma una inesperada decisión

Anabel Pantoja ha tomado una decisión respecto a su boda con Omar Sánchez. La sobrina de Isabel Pantoja viajaba la semana pasada a Honduras y se reencontraba con su novio, en un momento complicado para él, ya que podría haber sido el siguiente expulsado. Finalmente no ha sido así y ha sido Palito Dominguín la última en abandonar la isla. A pesar de que Omar llevaba unos días con el ánimo un poco bajo, la visita de su novia le ha ayudado mucho y ha podido aprovechar para pasar junto a ella unos momentos inolvidables.

Un emotivo reencuentro que no solo ha servido para que la pareja corrobore lo enamorada que está y las ganas que tiene de pasar por el altar, sino también para que la sobrina de la artista acepte una proposición por parte de la organización del concurso. Ya que este año se encuentra su novio participando y como ella misma estuvo en 2014 pero abandonó, Carlos Sobera le ha preguntado si querría darse una nueva oportunidad, que Anabel no ha dudado en aceptar, de manera que la veremos compitiendo en la edición de 2022 si todo marcha según lo esperado.

A su vuelta a España y ya en el plató, Anabel ha recibido una inesperada ‘sorpresa’ por parte de Omar. El concursante le ha revelado a Lara Sajen algunos detalles de su boda: “nos casamos en septiembre para este año. Espero que vaya su tía también”, ha dicho El ‘negro’ ha especificado que durante la visita de su chica no le ha comentado nada de cómo está la situación en el exterior: “no me ha contado nada, ni sé cómo están las cosas fuera”. Lo que sí ha dicho es que espera que vaya toda la familia al enlace: “su padrino es Kiko, ella quiere que le lleva al altar. Siendo en Gran Canaria y demás, yo espero que vaya toda su familia”, ha afirmado el surfero.

Omar ha asegurado que no sabe cómo está la relación entre su prometida y su familia, pero espera que las cosas vayan bien, aunque lo importante para él es cómo se encuentre Anabel: “si al final se ha reconciliado su tía con su primo o no, no lo sé… ella es una persona muy familiar. Que no viene ninguno, me da igual, la boda se hace. La boda se va a hacer y es entre ella y yo”, ha recalcado. Eso sí, él mismo sintió una gran ilusión cuando conoció a los Pantoja: “la primera vez que conocí a la familia Pantoja fue impresionante. Te da respeto, pero te da ilusión”, ha confesado.

Ya en el plató, la sobrina de la cantante ha confirmado las palabras de su novio. Anabel Pantoja ha dicho que le gustaría mucho que acudiera toda su familia a la boda, pero es consciente de que no puede obligarles. La colaboradora ha revelado que va a ser una celebración muy íntima y a pesar de que en un primer momento el padrino iba a ser su primo Kiko, reconoce que ahora las cosas son diferentes. “Es una boda íntima, yo voy a invitar a los míos y el a los suyos. Yo a quien no quiera o a quien no le apetezca ir, tampoco puedo obligarle. Es verdad que elegí a mi primo como padrino cuando decidí casarme. Las circunstancias han cambiado. A mí me encantaría que viniera, pero si él decide que no. Yo me caso con Omar, no con el resto. Me apetece hacerlo entre él y yo, pensar en mí y no en los invitados”, ha recalcado.