Isabel Pantoja, desbordada, recuerda a Kiko Rivera

Kiko Rivera e Isabel Pantoja siguen distanciados. Ninguna de las partes tiene intenciones de poner punto final a esta guerra familiar, al menos por el momento. En varias ocasiones, el DJ ha hecho numerosas declaraciones, sin embargo, su madre ha preferido por el silencio. Estuvo meses alejada de los medios de comunicación hasta que retomó sus compromisos profesionales. Desde hace unas semanas, la artista forma parte del jurado de ‘Top Star: ¿cuánto vale tu voz?’. Formato en el que ha mostrado sus sentimientos. Este sábado se ha emitido la última entrega del programa presentado por Jesús Vázquez, y la tonadillera ha hecho una inesperada confesión con los ojos vidriosos.

Ha sido cuando una de las participantes al ‘talent musical’ ha interpretado el tema ‘Hoy quiero confesarme’. Una vorágine de emociones se ha apoderado de la madre de Isa Pantoja, motivo por el que ha echado la vista atrás, muy emocionada, recordando un momento concreto de su vida en el que estaba con su hijo Kiko. La canción le ha recordado a la época en la que José Luis Perales le compuso dicha canción para su álbum, ‘Marinero de lunes’, en un momento en el que había perdido a su gran amor: Paquirri. “Ha salido esa música que para mí es mi vida en ese momento y cuando la he escuchado… me pongo enferma porque me lleva a muchos recuerdos”, ha contado.

Después, ha confesado con cierta tristeza, que en aquel momento no pudo permitirse retirarse para estar con lo suyos, puesto que tenía que seguir trabajando para sacar adelante a su hijo Kiko Rivera. “Gracias por sentir lo que sientes por mí. Cuando te he escuchado digo, me pongo enferma… Me lleva a muchos recuerdos. Tú te tuviste que retirar para cuidar a tus hijos. Yo intenté retirarme para estar con mi hijo, entonces solo tenía un hijo, y a mi marido y no pudo ser… tuve que seguir cantando”, ha explicado emocionada.

Isabel Pantoja, ha demostrado en cada emisión del espacio que no tiene miedo a mostrar sus emociones. De hecho, no es la primera vez que la cantante se abre en canal inundada por sus vivencias pasadas. Hace unas semanas, la artista rompía a llorar al hablar de su madre, doña Ana, una persona muy importante para ella. Cuando Isaac Cruz, uno de los concursantes, interpretó ‘Es mi madre’, Isabel no dudó en decir unas palabras cargadas de sentimiento. “Lo que me faltaba era escuchar la canción que yo le canto a mi madre. Quiero explicarte que me ha hecho muchísima ilusión que cantes este tema, ni me lo han escrito a mí ni nada. Lo ha hecho un gran artista como es mi hermano, Agustín Pantoja. Él la grabó y yo la canté para ella. Me ha hecho muchísima ilusión, la has cantado con todo el corazón, yo lo paso igual de mal cuando la canto», explicó entre lágrimas