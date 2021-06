Isa Pantoja toma partido en la guerra entre su hermano y su prima: “mi prima no se moja en nada”

Kiko Rivera volvió a abrirse de manera pública el pasado viernes durante su paso por el ‘Deluxe’. Una entrevista en la que se reencontró con su prima Anabel Pantoja tras varios meses sin verse cara a cara y en la que saltaron las chispas. La joven no llegó a entenderse con el dj, que le pidió de todas las maneras posibles que le diera la oportunidad de explicarse y mostrarle la documentación que ha recopilado. El “no” de Anabel fue rotundo y es que quiere ser neutral y no tomar partido ni por su primo ni por su tía, Isabel Pantoja.

Una semana después del conflicto, son todavía muchos los que no entienden la postura de Anabel, entre ellos Isa Pantoja. La hermana de Kiko ha dado su opinión este viernes en ‘El programa de Ana Rosa’ y no ha dudado en dar su parecer sobre la actitud de su prima. “Mi prima no se moja en nada, por ejemplo en el tema de Loli, algo tan obvio, tampoco se moja”, ha comenzado diciendo.

El motivo de esta actitud parece tenerla clara: “Mi prima no se mete en nada por miedo. No quiere perder a mi madre ni dar un paso que haga que eso pueda pasar”. Sobre uno de los momentos más tensos de la noche, cuando abandonó el plató entre lágrimas, ha dicho que “Mi hermano no solo le estaba diciendo que viese los papeles y ya está, como Anabel a veces va de plató de ‘Sálvame’ y mi hermano está acostumbrado a eso… ella se fue del plató, se puso a llorar y es súper dramática, mi hermano no tuvo paciencia y es él el que quedó mal”.

El gran temor de Anabel es que su tía se enfade si acerca a Kiko, algo que su prima duda que suceda: “No creo que por ver los papeles mi madre le diga nada, mi madre no quiere que públicamente mi prima apoye a mi hermano, eso no va a pasar porque ella se mantiene neutral».

Por su parte, Isa, que vio el programa en casa y era consciente de que la noche iba a subir de temperatura, asegura rotunda que quiere escucharle “porque es mi hermano y por muchas cosas que hayan pasado lo normal es que yo también le tienda la mano” . Sin duda, esto supondrá un gran alivio para el músico puesto que una de sus reclamaciones del pasado viernes era que no tenía a nadie de su familia a su lado, «Te necesito más que en mi puñetera vida. Mi madre no está, mi tío no está… ¡Te necesito!», le dijo desesperado a su prima.

Y aunque le va a prestar su hombro, Isa sigue teniendo clara su postura: «yo no me pongo ni en una parte ni en la otra, pero hay cosas que no me queda otra porque son evidentes». Y eso que no ve a su madre desde hace casi tres meses.