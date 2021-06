Viernes Deluxe | Kiko Rivera habla sobre la relación con su prima Anabel y su prima

Fue el pasado mes de octubre cuando Kiko Rivera acudió a ‘Sábado Deluxe’ para realizar una entrevista que, si en un primer momento parecía ser rutinaria, terminó por convertirse en el principio del fin. Tras la misma, la relación con su madre se quebró hasta tal punto que a día de hoy siguen sin hablarse. Este viernes 11 de junio, vuelve a ponerse frente las cámaras. Una vez más acompañado de Jorge Javier Vázquez.

DIRECTO: KIKO RIVERA EN ‘VIERNES DELUXE’

23:43 – Kiko Rivera en ‘Viernes Deluxe’ junto a Jorge Javier Vázquez

«El dinero que recoge la finca por ese alquiler, una parte me pertenece a mí. ¿Dónde está? Yo le pido a mi tío que diga dónde está ese dinero, porque no tengo ningún contrato con él».

23:41 – Kiko Rivera en ‘Viernes Deluxe’ junto a Jorge Javier Vázquez

Kiko explica la situación. «Como todos saben, firmo un poder en el que mi tío puede pedir una hipoteca, en 2015. El problema es que antes de ese año mi tío ya hace unos movimientos con la finca, alquilándola, alegando que tiene un contrato verbal conmigo que es inexistente».

23:39 – Kiko Rivera en ‘Viernes Deluxe’ junto a Jorge Javier Vázquez

Se recuerda que Kiko ha demandado a su madre por estafa y apropiación indebida».

23:36 – Kiko Rivera en ‘Viernes Deluxe’ junto a Jorge Javier Vázquez

«¿La quieres como antes?», pregunta Vázquez- «A mi madre la he querido y la quiero Estoy enfadado ahora con ella y no la quiero ver ni en pintura. Pero no la he dejado de querer. Pero no es el mismo querer».

23:37 – Kiko Rivera en ‘Viernes Deluxe’ junto a Jorge Javier Vázquez

«¿Crees que volverás a estar toda la vida sin contactar con mi madre?, pregunta Jorge. «¡Ostras! El cuerpo se acostumbra a todo. Ahora estoy haciendo un trabajo interno, me desahogo solo, en mis historias. Es complicado pensar que el resto de mi vida no vaya a estar con mi madre. ¿Lo he pensado? Sí. Pero para que se arregle lo principal es que mi madre acepte que se ha equivocado. No hace falta que sea en público», dice emocionado. «Mi madre no va a aceptar eso nunca. Y es triste».

23:36 – Kiko Rivera en ‘Viernes Deluxe’ junto a Jorge Javier Vázquez

Para que volviera a ser la de siempre, dice Kiko que «no es tanto por mí. Ella está en medio y no sabe a dónde tirar. Creo que la solución sería que la familia volviese a estar unida. Creo que no lo acepta. Y le digo que esto le ocurre a mucha más gente».

23:35 – Kiko Rivera en ‘Viernes Deluxe’ junto a Jorge Javier Vázquez

El dj dice que ya no discute con su prima. «Discutir con una pared no vale la pena. En ese sentido mi prima y mi madre son iguales. Pero eso no significa que deje de quererla. Tengo mi conciencia tranquila».

23:34 – Kiko Rivera en ‘Viernes Deluxe’ junto a Jorge Javier Vázquez

«He puesto a prueba muchas veces a mi prima Anabel y a Rafa Mora y Rafa nunca me ha fallado», dice.

23:32 – Kiko Rivera en ‘Viernes Deluxe’ junto a Jorge Javier Vázquez

«Sé que no lo hace a malas. Pero a veces comete a veces estos pequeños errores. Si quieres llorar, llámame y lloramos los dos. Pero no pongas las cosas más calientes, Anabel», le pide. Kiko opina que su madre la llamaría para ‘malmeter’.

23:30 – Kiko Rivera en ‘Viernes Deluxe’ junto a Jorge Javier Vázquez

«Anabel, te quiero porque eres mi prima. Pero a mí Rafa Mora nunca me ha jodido nada y le puesto a prueba 70 millones de veces», se sincera. El colaborador, que está en plató, ya lo sabía. «A Rafa le doy mi corazón, es mi amigo».

23:29 – Kiko Rivera en ‘Viernes Deluxe’ junto a Jorge Javier Vázquez

«Cuando la vi llorando pensé que me iba a buscar un lío. Te voy a contar, no la cuento nada por eso. Yo ya sé que mi hijo va a hacer la comunión hace unos meses pero no le dije nada para que no la cagara. Se lo dije dos días antes y le conté que ibas a ser tu la madrina y su hermano el padrino, pero como su hermano no se ha confirmado, me pidió el favor de que fuera su hermana y acepté. Dije, me voy a esperar y no le dije nada a Anabel para lo liarla. Mi mujer me dijo que se lo dijera. Pues se lo dije ¡y espectáculo! He llegado a la conclusión de que no le puedo contar nada».

23:28 – Kiko Rivera en ‘Viernes Deluxe’ junto a Jorge Javier Vázquez

«He demandado a mi madre por algo complicado. Y ella actúa como sino pasara nada. Con mi madre imagino que hará lo mismo». Pregunta Jorge: ¿te da pena? Kiko responde: yo ya solo miro por mi mujer, mis hijos y por mí. Bastante cosas tengo porque tu no seas la madrina de ninguno de mis hijos». Dice que ya le ha explicado a su prima la situación, «es ridículo, absurdo el drama que montó el otro día, que tuve que hablar con la madre de mi hijo. No tengo ningún problema con ella».

23:26 – Kiko Rivera en ‘Viernes Deluxe’ junto a Jorge Javier Vázquez

«Está actuando un poquito cobrarde. Pero tiene que tener personalidad. Te pueden dar consejos, pero luego hacer y decir lo que queramos. Anabel mucha veces peca en eso porque mira por su bienestar. ¡El suyo! Pues yo también voy a mirar por el mío».

23:25 – Kiko Rivera en ‘Viernes Deluxe’ junto a Jorge Javier Vázquez

«Para mí es una situación lamentable. Te tienes que posicionar», sentencia el dj. «Anabel si se posiciona puede perder la comunicación con mi tío y mi madre. Como sabe que conmigo no la va a perder… Pero no la voy a poner en esa tesitura».

23:22 – Kiko Rivera en ‘Viernes Deluxe’ junto a Jorge Javier Vázquez

Se ha visto un vídeo de Anabel de Anabel en el que dice que quiere estar al margen. Kiko dice que la relación con su prima hay no es la misma que antes. «¿Cómo piensas que me puedo sentir sabiendo lo que ha hecho mamá y el tito? ¿Y tu no estás tan normal? ¿No dices que eres mi hermana? ¿Las palabras se las llevo al viento», pregunta. Aunque dice que la sigue queriendo, afirma que está molesto.

23:04 – Kiko Rivera en ‘Viernes Deluxe’ junto a Jorge Javier Vázquez

«¿Por dónde empezamos?», dice Kiko, que se ha sorprendido cuando ha visto el video de inicio, exclamando un «¡vaya familia!».» Es mucha tela Jorge», continúa.

23:02 – Kiko Rivera en ‘Viernes Deluxe’ junto a Jorge Javier Vázquez

Esta noche, Kiko responderá a todas las cuestiones referente a los últimos tiempos. Además se verá las caras con su prima Anabel.

23:01 – Kiko Rivera en ‘Viernes Deluxe’ junto a Jorge Javier Vázquez

Comienza el programa. Jorge Javier comienza diciendo que este jueves Kiko acudió al juzgado para ratificar una demanda contra su tío Agustín. En el mismo, Isabel Pantoja tendrá que elegir entre su hijo y su hermano. No es el único frente que el joven tiene abierto.

El regreso de Kiko Rivera a la pequeña pantalla

Kiko Rivera ha regreso este viernes noche al ‘Deluxe’, donde acompañado de Jorge Javier Vázquez ha vuelto a sentarse frente a las cámaras para volver a confesarse. Una cita que tiene lugar a las 22 de la noche en Telecinco y que cambia la dinámica del programa, pues el hijo de Isabel Pantoja es el único protagonista.

Sin duda, tiene mucho que decir y que contar tras largas semanas de ausencia. Se espera, que en el espacio de Mediaset no solo hable de las últimas novedades de su familia, también de su prima, Anabel Pantoja, su hermana Isa y sobre todo de su madre, Isabel Pantoja.