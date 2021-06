Si hay un presentador que abrió camino a otros en eso de ser ‘el rostro del momento’, es Jesús Vázquez. Guapo, atractivo y un grandísimo comunicador que llenaba la pantalla en programas tan emblemáticos como ‘La Quinta Marcha’ o ‘Hablando se entiende la basca’. Probó suerte en el mundo de la interpretación y hasta sacó un disco, pero lo cierto es que lo suyo era ponerse delante de la cámara y ejercer de maestro de ceremonias en cualquier formato: programas, concursos y hasta realities, nada se le ponía por delante al comunicador gallego, que tiene más de 30 años de carrera profesional a su espalda.

Han sido pocas las cadenas que no le han tenido al frente de algún proyecto, pero fue en Mediaset donde encontró la estabilidad y el momento álgido de su vida laboral. ‘Gran Hermano’, ‘Factor X’, ‘Hotel Glam’, ‘Operación Triunfo’ y ‘Supervivientes’ han sido algunos de los programas que ha presentado a lo largo de estas tres décadas y gracias a cuyos éxitos Jesús puede presumir de haber sido galardonado con tres TP de oro, un Micrófono de oro, así como un premio Ondas.

Pero en una carrera tan amplia y prolífica también ha habido cabida para las desilusiones. La última con el programa ‘Top Star’ que, tras la emisión de sus dos primeras galas, cambiaba de día. Tras una semana con su vuelta en el aire, el concurso que ha supuesto el regreso de Isabel Pantoja a Mediaset retornará el sábado 29 de mayo. Antes de este chasco hubo otros, que no consiguieron calar en la audiencia, a pesar del buen hacer de Jesús Vázquez frente a la cámara.

‘Mujeres y Hombres y Viceversa’

12 años de programa con tres mujeres al frente: Emma García, Toñi Moreno y Nagore Robles -en sustitución de la gaditana durante su baja por maternidad- y unos datos que fueron a la baja en las últimas temporadas. De ahí que Mediaset optara por hacer algunos cambios, empezando por la cara visible del programa de citas que también se vio afectado por las restricciones sanitarias, lo que también obligó a hacer un cambio en el desarrollo del mismo. Siete meses después de que Jesús Vázquez se hiciera con los mandos, ‘MYHYV’ decía adiós de manera definitiva el pasado 25 de marzo.

‘Me quedo contigo’

Su primer dating show también fracasó. Con una dinámica similar a la que luego tuvo ‘MYHYV’ -20 mujeres buscaban el amor contando con el criterio de sus madres, quienes eran las encargadas de decidir quiénes eran los candidatos perfectos para tener una cita con sus hijas-, el programa también con emisión diaria, fue el menos visto en la historia de la cadena, con solo un 2% de share. Arrancó en Telecinco, pero su cambio a Cuatro no ayudó a triunfar.

‘Bake Off’

Tras el triunfo de ‘MasterChef’ en sus diferentes ediciones, Mediaset también quiso tener su propio talent de cocina, aunque se centró en lo que mayor dificultad tiene entre los fogones: la pastelería. Vázquez se ponía hace dos años al frente de ‘Bake Off España’, concurso en el que se buscaba al mejor pastelero de España y que directamente se estrenó en Cuatro. Parece ser que este canal no es que le traiga precisamente suerte al presentador, que fue perdiendo fuelle a medida que el programa se acercaba a la final. Hace solo unas semanas se anunciaba el estreno de la versión ‘celeb’ que esta vez no solo ha cambiado de conductor -Paula Vázquez y Brays Efe serán sus presentadores-, sino que de Mediaset pasará a emitirse en Amazon Prime Video.

‘Guerra de sesos’

En este programa Jesús Vázquez no estaba solo. La exgimnasta Almudena Cid le acompañaba en la labor de presentación de este espacio que tan solo estuvo un mes en antena y en el que enfrentaba a dos equipos, hombres y mujeres, para demostrar sus capacidades tanto en pruebas físicas, como mentales y de habilidad. Su escasa audiencia, un 10,5% de cuota de pantalla, no subió ni aún con la presencia de algunos rostros conocidos que acudieron como invitados especiales.

‘La guillotina’

El horario de fin de semana previo al informativo también se le resistió a Jesús Vázquez que, después de tres meses al frente de ‘La Guillotina’, cedió el testigo a ‘Pasapalabra’. El concurso, más ‘cultural’ que los que había presentado hasta el momento, consistía en hacer una relación de palabras. El formato, novedoso y dirigido a toda la familia, contaba también con que el público desde casa también participase al mismo tiempo que los concursantes en plató. Tres meses duró el concurso con una audiencia media del 8,6%.