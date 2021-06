Ha pasado cerca de medio año desde que Isabel Pantoja y Kiko Rivera rompieron el lazo que les unía. Ni la artista ni el DJ dan un paso al frente para solucionar todos sus problemas. Motivo por el cual se encuentran en una sonada guerra mediática. Mientras el intérprete de ‘Cicatriz’ ha dado alguna que otra entrevista con demoledoras declaraciones, su madre, ha optado por el más absoluto silencio. Sin embargo, ha reaparecido ante los medios de comunicación para formar parte de ‘Top Star: ¿cuánto vale tu voz? Formato que se emite en Telecinco y donde comparte mesa de jurado junto a Danna Paola y Risto Mejide. Gracias a este proyecto laboral, la cantante ha dado a conocer cómo se encuentra, aunque no de manera directa, sino con algunos comentarios que hace a los participantes del ‘talent musical’.

En la última emisión, Isabel se ha mostrado muy sincera al revelar que necesita calma en su vida. Tras valorar la actuación de Carmen Montoya, ha tenido que contener las lágrimas para no derrumbarse. “Lo que tú transmites es algo tan impresionante que te sale de dentro. Es un amor, una paz. A mí personalmente, como Isabel Pantoja Martín que me llamo, me la has transmitido. Además, porque la necesito”, ha reconocido visiblemente emocionada. La artista no solo ha hecho referencia a la interpretación, también ha explicado que la joven había logrado hacerla sentir algo que llevaba dentro y que no podía explicar con palabras. “Me ha transmitido paz, serenidad. Me ha llegado a mi alma, me ha llegado a mi corazón. Te juro, de corazón, que ya me da igual que te vayas con Risto o con Danna. Ya pasado este momento, soy feliz”, ha asegurado la madre de Kiko Rivera.

Estas palabras por parte de Isabel Pantoja llegan justo unas semanas después de que su hijo se sentará en el plató de ‘Viernes Deluxe’ para relatar en qué punto se encuentra con su progenitora. Programa que estuvo marcado por el enfrentamiento en directo entre el marido de Irene Rosales y Anabel Pantoja, quien se muestra imparcial en todo lo relacionado con el distanciamiento entre madre e hijo.

Mientras Isabel Pantoja continúa su vida junto a su hermano Agustín y su madre, doña Ana, el cantante se muestra dolido y cansado. De hecho, tomó la determinación de abandonar las redes sociales. Sin embargo, le duró poco, porque a los días regresó, pero dejó claro que era por motivos meramente profesionales. “Hoy se enciende mi móvil desde el viernes y, estaba lleno de mensajes maravillosos. Por motivos laborales tengo que ponerme al día en todo y seguir activo. Gracias a todos los que me llamaron y, sobre todo gracias por vuestras muestras de cariño. No estoy al 100%, pero lo estaré”, escribió el hijo menor de Paquirri.