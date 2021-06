El significado que esconden los tatuajes de Kiko Rivera

Kiko Rivera sigue estando de actualidad tras ocurrir lo inimaginable: el distanciamiento con su madre, Isabel Pantoja. El cantante, que no se encuentra en su mejor momento personal se ha refugiado en su mujer, Irene Rosales y en sus dos hijas. Han sido numerosas las declaraciones que ha ido realizando en los últimos meses sobre la tonadillera. De hecho, ha llegado a cambiar de opinión en alguna que otra ocasión. Si bien no quería retomar la relación con su madre, ha habido momentos en los que ha querido acercar posturas. Lo que no puede cambiar es algo que tiene tatuado en su piel, pues es necesario recordar que el DJ es todo un amante de los tatuajes.

El hijo menor de Paquirri tiene el cuerpo repleto de dibujos grabados en tinta con un gran significado para él. Sin ir más lejos, uno de ellos tiene que ver con la artista. En 2018 marcó en su piel unas palabras muy emotivas hacia su progenitora, pues nada hacía presagiar que solo tres años después madre e hijo no se hablarían. “Mamá, te quiero”, se puede leer en uno de los brazos del cantante. No es el único que se ha realizado en honor a ella. En una visita a ‘El Hormiguero’, Kiko reveló que había tenido que tapar el nombre de su madre que también tenía tatuado, ya que las letras japonesas no se traducían como “Isabel”, sino como algo negativo. Por este motivo, lo cubrió con una cruz.

El hermano de Francisco y Cayetano Rivera también ha querido homenajear a su padre fallecido, Francisco Rivera, más conocido como Paquirri, quien perdió la vida a los 36 años en la Plaza de Toros de Pozoblanco -Córdoba-. El intérprete de ‘Cicatriz’ tiene un tatuaje con el que ha querido plasmar uno de los momentos más bonitos de su niñez: una imagen donde aparece siendo tan solo un bebé junto a su progenitor. A esta estampa le acompaña la especial frase de: “Tu alma vive en mí”. “Gracias a Dyl Tatoo por plasmar así este maravilloso recuerdo con mi padre”, escribió en una imagen compartida a través de las redes sociales. El mismo tatuador sevillano tuvo el honor de poder dibujar en la piel del hijo de Isabel Pantoja el rostro de una mujer desconocida con los ojos tapados.

En honor a una de las cosas que más le gusta hacer: la música, Kiko Rivera se ha dibujado el nombre del sigle ‘Así soy yo’. Un tema que fue todo un éxito en 2013 y que se convirtió en una de las canciones del verano. Junto a este tiene otro en el que refleja sus iniciales entrelazadas con una infografía de líneas rectas.

Siendo tan familiar como es, sus hijas también están en su piel. Así lo comunicó el hermano de Isa Pantoja a través de su cuenta de Instagram. “Ya tengo en mi pecho a mis dos ángeles. Mis dos hijas. Aunque tenga tatuado a mi hijo en el otro brazo, también está en ese dado que simboliza a los 3”, escribió orgulloso. Detrás de esta ilustración se puede observar un pentagrama con notas de música que hace referencia a una de sus grandes pasiones.

“Cuando quieras emprender algo habrá mucha gente que te dirá que no lo hagas. Cuando vean que no te pueden detener te dirán como lo tienes que hacer. Y cuando finalmente vean que lo has logrado… dirán que siempre creyeron en ti”, se puede leer en su brazo. Un mensaje con el que deja claro que nunca se rendirá ante ningún obstáculo que se le presente. Por otro lado, en la espalda, zona en la que no tiene muchos bocetos, Kiko ha querido reflejar un ángel de enormes alas. ¿Cuál será el siguiente?