Isabel Pantoja ha vuelto a la parilla televisiva de la mano de ‘Top Star: ¿cuánto vale tu voz?’. Tras estar alejada del foco mediático varios meses, la tonadillera ha dado un paso al frente para cumplir con sus compromisos profesionales. Sin embargo, el entramado familiar en el que se encuentra tras su distanciamiento con Kiko Rivera ha provocado que esté viviendo uno de los peores momentos de su vida, pues todavía cabe la posibilidad de que no se reconcilie con el DJ por sus numerosas diferencias entre las que se encuentran la herencia de Paquirri.

La artista, que está endeudada e hipotecada, necesita nuevas fuentes de ingreso y este fin de semana ha aparecido en la entrada de la finca Cantora un cartel en el que se puede leer “se alquila”, tal y como ha anunciado ‘Socialité’. Sin duda, una noticia por la que Kiko Rivera todavía no se ha manifestado. El cortijo que compró el torero en vida lo heredaron su viuda, Isabel Pantoja y su hijo menor, Kiko Rivera. De hecho, uno de los frentes abiertos que tiene madre e hijo tienen que ver con la propiedad.

Pese al llamativo anuncio, lo cierto es que no es para que otros propietarios convivan con la cantante, su madre, doña Ana o su hermano Agustín. El fin del rótulo lo deja muy claro y, es que el terreno solo se alquilará para eventos, bien sean particulares o empresas. Sin embargo, no han transcendido más detalles sobre lo acontecido, pues también podría tratarse de una broma de mal gusto para molestar a la familia que no atraviesa su mejor momento.

La deuda de Isabel con Loli, la quiosquera

Loli, que prestó 86.000 euros a Isabel Pantoja está cansada de esperar a que le devuelva el dinero que es suyo. Tras varios años en silencio, la quiosquera entabló una conversación en exclusiva con Paloma García-Pelayo en ‘El Programa de Ana Rosa’, donde explicó que han pasado ocho años y la cantante solo le ha devuelto 10.000. La sevillana contó que eran todos sus ahorros para asegurarse una buena jubilación tras toda una vida trabajando y ahora lo reclama con mayor insistencia por su debilitado estado de salud.

Ante este hecho, la tonadillera no se ha pronunciado. Tónica que lleva siguiendo desde su enfrentamiento con Kiko Rivera. Aunque su hija Isa Pantoja, sí que lo ha hecho. “Ay, que me emociono, me va el corazón a mil porque me ha hecho recordar momentos muy bonitos de mi infancia y Loli ha estado presente. Creo que cualquier familiar, cualquiera de nosotros, pues tenemos que entenderlo y no podemos hacer como si no pasara nada porque pasa”, comentó la pareja de Asraf Beno en el citado formato hace unos días.

Sin duda, la artista está contra las cuerdas y necesita desesperadamente una gran cantidad de dinero para así poder solventar todas sus deudas y resolver sus problemas económicos lo antes posible.