Kiko Rivera no pasa por un buen momento. El enfrentamiento que mantiene con su madre desde el pasado 17 de octubre de 2020 le está pasando factura. A pesar de todo, está intentando mantenerse fuerte tal y como él mismo ha explicado en la revista ‘Lecturas’. La rabia inicial ha dado paso a la decepción y ahora mismo el DJ no quiere reunirse con Isabel Pantoja para no «ablandarse». Se ha mostrado mu contundente y le ha pedido las pertenencias de su padre, pero la respuesta no ha sido la esperada. Casi lo mismo que ha ocurrido cuando le hizo una oferta a su progenitora para cumplir con la voluntad de Paquirri y que Cantora esté a su nombre. Kiko no ha tenido contestación.

Mientras mueve ficha judicialmente -ha demandado a su tío Agustín por estafa y apropiación indebida-, su madre está a caballo entre Cádiz y Madrid, donde continúa grabando ‘Top Star’. Precisamente, el día del estreno del programa , su regreso a Telecinco, Pantoja lanzaba un dardo a su hijo al afirmar que «el talento no se hereda».

Ante esto Kiko no se quedó callado y, a través de sus redes sociales, compartió un auténtico ‘zasca’ dirigido a su madre: «El trabajo duro supera al talento cuando el talento no trabaja duro». Unas palabras que aparecían junto a una imagen suya, y que no dejaron indiferente a nadie.

Rivera Pantoja se ha convertido en un cantante y DJ de éxito. Cada uno de los singles que saca al mercado junto con los videoclips que acompañan a las canciones se vuelven virales en cuestión de minutos. Y eso que, como él mismo admitió en su momento, ni su madre ni su tío le dieron la valía profesional que sí le da el público, así como sus amigos y por supuesto su mujer, Irene Rosales.

Precisamente hacia ella ha dirigido su última publicación en Instagram donde ha hecho una reflexión sobre lo que es vivir con una persona que se dedica profesionalmente a lo mismo que él: «Vivir con un músico, productor, DJ o alguien con talento como pareja no es fácil. Él se ve a si mismo como artista. Tú o tu familia quizás lo ven como un vago. Su estabilidad emocional es importante para que su creatividad fluya», dice al comienzo del post.

«También, el músico requiere espacio para practicar. Requiere concentración para llegar al próximo nivel. Requiere apoyo de la familia, pareja o amigos. El músico necesita ser comprendido por su familia y amigos. Y quizás, sólo quizás, necesita sentirse admirado en su casa.

Después de todo, nos gustan los aplausos. Así de simple», termina diciendo enviando un beso a sus compañeros y compañeras de profesión.

Aunque el hijo mayor de la intérprete de ‘Marino de luces’ no ha desvelado los motivos por los que ha escrito este mensaje, parece que es todo un reconocimiento hacia su mujer con la que recientemente celebró siete años de relación. Ambos se quieren y siguen juntos apoyándose en unos momentos muy complicados para ambos.

Irene perdió a sus padres en 2020 con una diferencia de nueve meses. Y entre medias de estas pérdidas estalló el escándalo entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja. Él siempre ha tenido palabras de cariño y de agradecimiento para la madre de sus hijos que, el pasado mes de febrero explotaba en directo en ‘Viva la vida’ confesando que no podía más y que necesitaba tiempo para asimilar todo lo que había ocurrido en su vida. Sin duda es el pilar más importante de su casa, para sus hijas y para su marido.