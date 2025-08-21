No es habitual que la princesa Charlene de Mónaco tome la palabra para hablar de temas que le afectan de manera personal. Sin embargo, en contadas ocasiones hace excepciones, sobre todo, cuando alguno de sus testimonios tiene que ver con causas que para ella son importantes. Es lo que ha hecho en una entrevista en la que ha hablado del trabajo que realiza la fundación que puso en marcha apenas un año después de convertirse en princesa de Mónaco y con cuya actividad está muy implicada.

Una fundación que, entre otras cosas, centra su actividad en enseñar a nadar a los niños para prevenir los ahogamientos, así como en promover iniciativas para fomentar la educación a través de los valores del deporte. La esposa del príncipe Alberto está muy pendiente de todo el trabajo que se realiza en la organización, que forma parte de su agenda oficial.

Charlene de Mónaco en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Aunque ya sabíamos que la natación era algo esencial para Charlene por su pasado como nadadora profesional, de lo que no se tenía constancia es de que la princesa vivió una tragedia relacionada con el agua que marcó de manera decisiva su vida. Ahora se ha sincerado sobre ello en unas declaraciones que han llamado mucho la atención, precisamente por el hermetismo que siempre la ha caracterizado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Palais Princier de Monaco (@palaisprincierdemonaco)

La tragedia familiar que marcó a Charlene

La princesa ha confesado que siente una gran preocupación por el aumento del número de ahogamientos, sobre todo en temporada de verano. Por eso intenta promover al máximo los cursos de natación entre los más pequeños, para que tengan los recursos necesarios para reaccionar en una situación de emergencia en el agua.

En unas declaraciones a un periódico local, la esposa del príncipe Alberto de Mónaco ha dicho que es importante que los niños aprendan desde pequeños y así ha hecho ella misma con sus hijos, los príncipes Jacques y Gabriella. Ambos han heredado la pasión de su madre por el agua y se sienten seguros en el entorno acuático, de hecho, incluso han hecho algunos cursos de iniciación al buceo y de salvamento.

La princesa Charlene de Mónaco con su hermano. (Foto: Gtres)

La princesa ha aprovechado la ocasión para revelar un dramático suceso familiar del que no se tenía constancia pública: «Es un tema que me afecta profundamente, no solamente como nadadora. De niña, mi primo Richard se ahogó en un río, muy cerca de la casa de mi tío. Tenía solo cinco años. Fue devastador. No creo que ese dolor desaparezca jamás», ha dicho Charlene, que nunca había hablado públicamente de esto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Palais Princier de Monaco (@palaisprincierdemonaco)

Además de esta tragedia familiar, hace algún tiempo la ex nadadora también reveló que en 2018 fue testigo del ahogamiento de la hija de unos amigos, que falleció con 19 meses. «La niña siempre paseaba por el jardín de los vecinos, aquel fatídico día debió caer a la piscina. Cuando la encontraron, ya era demasiado tarde. Nada podía devolverle la vida a su bebé y no puedo ni imaginar el dolor que ambos sintieron en ese momento», dijo en unas declaraciones a la revista Point de Vue.