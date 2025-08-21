Cayetano Rivera ha comunicado una feliz noticia tras uno de sus veranos más complicados. El diestro -que pronto se retirará de los ruedos-, fue detenido en la madrugada del 1 de julio tras protagonizar en un restaurante de comida rápida ubicado en el centro de Madrid un altercado con varios agentes de la policía. Tras esta polémica, el hijo de Paquirri y Carmina Ordóñez estaba dispuesto a volver a vestirse de luces y reencontrarse con los aficionados en la Plaza de Toros de Santander. Sin embargo, un accidente entrenando para la ocasión, truncó sus planes debido a «una contusión en el segundo dedo del pie izquierdo con resultado de fractura de falange, un hematoma en el glúteo izquierdo u una contusión en el pectoral derecho».

El último comunicado de Cayetano Rivera

Semanas después, y ya recuperado del incidente, el torero ha lanzado un comunicado en sus redes sociales para anunciar su regreso al albero tras cancelar sus citas en Ciudad Real y Málaga al no estar «físicamente preparado». «Hola a todos. Me alegra mucho comunicaros que, tras casi dos meses sin poder vestirme de luces, este sábado 23 reaparezco en Tomelloso. La espera ha sido larga, pero por fin vuelvo al ruedo con la ilusión de siempre. ¡Nos vemos en la plaza!», ha escrito en su cuenta de X -anteriormente llamado Twitter-.

Cayetano Rivera. (FOTO: GTRES)

Tras dos meses muy complicados, Cayetano podrá reencontrarse con todos sus seguidores, que han estado muy pendientes tanto de su accidente en el campo como de su detención. Además, hasta que concluya la temporada taurina, el diestro tiene previsto asistir a Cuenca -el 28 de agosto-, a Tarazona de Aragón -el 30 de agosto- y a Villarrubia de los Ojos -el 7 de septiembre-.

Su nueva ilusión tras romper con Maria Cerqueira

Desde se destapara su altercado con la policía en Madrid, Cayetano ha estado en el foco mediático. Sus movimientos han sido muy seguidos por los paparazzis que, en los últimos días, le han capturado junto a una misteriosa mujer. Fue TardeAR, el programa vespertino de Telecinco, el espacio que destapó la cita del hermano de Francisco Rivera con una atractiva morena.

«Ha estado el fin de semana en Sotogrande, con un grupo de amigos. Y, en concreto, con una chica morena muy, muy guapa… con la que me han contado que había mucho feeling. Ella estaba muy contenta de hablar con él, y él estaba muy relajado y tranquilo. La chica es espectacular, comieron juntos y disfrutaron de Sotogrande. Una chica morena, guapa, como las que le gustan a él», apuntó Sergio Garrido.

Entonces, en el plató de la cadena de Fuencarral se encontraba una persona muy cercana al diestro, Canales Rivera, su primo, que defendió que Cayetano tenía todo el derecho a rehacer su vida y encontrar el amor de nuevo tras romper con la presentadora portuguesa. «¿Qué queremos? ¿Qué no salga de casa? La decisión es suya, porque este año no está siendo el mejor para él», comentó el colaborador.