Isabel Pantoja no atraviesa su mejor momento. La artista lleva ya varios meses sin tener ningún tipo de contacto con Kiko Rivera. Desde que se emitió el especial ‘Cantora: la herencia envenenada’, todo fue de mal en peor. Los continuos ataques del DJ a la cantante han provocado que su relación esté más fría que nunca. De hecho, hace unos días, el hijo menor de Paquirri hizo unas duras declaraciones en una entrevista con Jorge Javier Vázquez para ‘Lecturas’. “Prefiero morirme sin abrazar a mi madre”, expresó haciendo referencia a que si no cambia su relación lo más probable es que no se vuelvan a hablar nunca más. Este sábado en ‘Top Star: ¿Cuánto vale tu voz?’, la intérprete de ‘Marinero de luces’ ha vivido un momento de lo más especial con el que ha roto a llorar.

Isaac Cruz, uno de los participantes al ‘talent show’ se ha subido al escenario para interpretar ‘Es mi madre’. En cuanto han comenzado a sonar los primeros acordes, Isabel no ha podido evitar echarse las manos a la cabeza, ya que es un tema que le recuerda y canta a diario a su madre, doña Ana. Una vez ha terminado la actuación, la madre de Isa Pantoja ha querido decir unas palabras. «Es la canción que yo le canto a mi madre. Me ha hecho mucha ilusión que cantes este tema, que no hicieron para mí. Es de un gran artista como es mi hermano Agustín Pantoja, él la grabó y yo la grabé también para ella», ha explicado con mucho orgullo.

Con este mensaje Isabel Pantoja ha dejado claro que sigue estando muy unida al cantante pese a que ambos se encuentren en plena guerra judicial con Kiko Rivera. Es necesario recordar que, el marido de Irene Rosales ha dado un paso al frente y ha interpuesto una denuncia en contra de su tío por presunto delito de estafa, administración desleal y apropiación indebida. “Sí, he demandado a mi tío por todo lo que ha salido. Jorge, llegados ya a este punto que se haga justicia con lo que se tenga que hacer. Si alguien ha actuado mal y ha hecho las cosas mal, tendrá que pagarlo”, dijo Kiko durante una llamada en directo a ‘Sálvame’.

Aunque no todo termina ahí porque tal y como reveló ‘El programa de Ana Rosa’, Isabel Pantoja tendrá que declarar en el juicio, es decir, deberá acudir en calidad de testigo. Una situación que pone a la artista en una tesitura de lo más complicada.

El zasca de Isabel a su hijo

Hace unas semanas Risto Mejide le preguntó a Isabel Pantoja durante una de las emisiones de ‘Top Star: ¿Cuánto vale tu voz?’ que si ella creía que el talento se heredaba. “No”, respondió tajante la artista. Palabras que Kiko Rivera contestó a través de sus redes sociales. “El trabajo duro supera al talento cuando el talento no trabaja duro. Nada más que decir”, dijo visiblemente molesto.