Un nuevo episodio en el clan Pantoja. Parece ser que un acercamiento entre Kiko Rivera y la artista es misión imposible. Pese a que en el Día de la Madre el DJ le mandó un beso a través de las redes sociales, más tarde dejó claro que no quería ningún tipo de acercamiento con su progenitora. “No espero ni quiero una reconciliación. Solo que yo no tengo esos detalles tan feos y tengo corazón que es algo de lo que algunos Pantojas carecen”, expresó muy tajante. Quien se ha visto salpicada por esta guerra mediática es Isa P. La colaboradora ha asistido este lunes a ‘El programa de Ana Rosa’ y ha revelado cómo ha pasado esta fecha tan señalada.

“No la he felicitado”, ha confesado seria sembrando el silencio en el plató. “Mucha gente me dice, llama a tu madre. La he llamado, no puedo hacer más. Me he abierto de brazos para decirle que aquí estoy, he saltado la valla de Cantora. Si ella no quiere dar el paso…”, dijo hace unas semanas. Es evidente que la relación entre madre e hija es cada vez más tensa y está lejos de un posible acercamiento. “Yo no he tenido ninguna pelea ni ninguna discusión. A partir de lo de mi hermano las cosas cambiaron y de ahí viene el famoso salto de la reja para poder verla. A mi madre no la necesito el Día de la Madre, la necesito todos los días», ha dicho visiblemente molesta por la actitud de la cantante.

Además, durante los últimos días con motivo de las grabaciones de ‘Top Star: ¿Cuánto vale tu voz?’ -formato en el que Isabel Pantoja es mentora junto a Danna Paola y Risto Mejide-, la artista ha tenido que desplazarse a Madrid y ha aprovechado para verse con Anabel Pantoja, tal y como la ex concursante de ‘Gran Hermano VIP’ afirmó este sábado en ‘Socialité’. De hecho, tía y sobrina han coincidido en el mismo hotel durante su estancia en la capital. “A mi no me molesta que se vean, y menos por mi prima”, ha sentenciado Isa Pantoja.

Distanciamiento entre Anabel Pantoja y Kiko Rivera

Sin embargo, todo va más allá, y es que ahora, Kiko Rivera se ha molestado con la pareja de Omar Sánchez -concursante de ‘Supervivientes 2021’-, pues ha dejado de seguir a su prima en las redes sociales. “Si él lo considera así… yo no tengo nada que decir. Le voy a respetar, él tiene su familia, su núcleo, hay muchos que le queremos y que no podemos estar en su día a día. Me ha dolido, porque yo no he colgado nada ni he tenido una actitud que le pueda molestar. Todo el mundo es libre de seguir a quien quiera. Yo le sigo, quiero que esté bien y que sus hijos y su mujer estén bien. Que todo el mundo sea feliz”, dijo Anabel a María Patiño mientras el cantante dijo que “sigo a quienes son mis amigos y a los que me caen bien”.