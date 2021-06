Isabel Pantoja saca su dolor al acordarse de sus hijos en ‘Top Star: ¿cuánto vale tu voz?’

No son buenos tiempos para Isabel Pantoja. La tonadillera lleva meses distanciada de Kiko Rivera, lo que le ha provocado una profunda tristeza. Asimismo, parece ser que ni madre e hijo están por la labor (por el momento) de dar un paso al frente para sentarse a hablar y solucionar todos sus problemas. La intérprete de ‘Marinero de luces’ estuvo varios meses sin salir de Cantora, su lugar de residencia, pero reapareció hace unas semanas para retomar sus compromisos profesionales. La viuda de ‘Paquirri’ se ha convertido en una de las juezas de ‘Top Star: ¿cuánto vale tu voz?’, donde comparte mesa con Danna Paola y Risto Mejide. Isabel, que tiene los nervios a flor de piel, se ha emocionado durante la emisión de este sábado con la actuación de una de las participantes.

‘Te quiero más que a mi vida’ ha sido la canción con la que la cantante se ha sentido identificada debido a la historia personal que lleva a sus espaldas. Ana Corbel, que ha sido quien ha interpretado el tema que ha tocado la fibra sensible de la artista, ha confesado antes de salir al escenario que tenía miedo porque iba a cantar una copla delante de Isabel Pantoja. “Yo espero conectar con ella”, ha asegurado. Después de la actuación, la hermana de Agustín Pantoja, ha querido tener un bonito gesto con la concursante.

“Es una canción muy difícil y la has llevado a tu terreno”, ha comenzado diciendo para después añadir que este estilo de música “es puro sentimiento”. Sin embargo, ha sido al finalizar su discurso cuando se ha sincerado con un mensaje que no ha pasado desapercibido. “Te digo lo que siento… Te tienes que creer lo que cantes y tienes que llorar. La copla es pena, es dolor, es amor, es desamor… Tu voz es muy bonita para los oídos, pero tú tienes que meterte en la letra. Estúdiate bien la letra. A quién dices ‘te quiero más que a mis ojos’… ¿A tu hijo? ¿Tú no tienes hijos, no? Si no a tu madre, a tu padre, a un hermano… Piensa en quien sea, siéntelo”, ha sentenciado.

Estas palabras han llamado especialmente la atención, ya que al hacer referencia a los hijos es inevitable no acordarse de que lleva cerca de siete meses sin hablarse con el suyo. Lo que parecía una entrevista de lo más tranquila en ‘Sábado Deluxe’ allá en el mes de octubre, provocó que a las pocas semanas el DJ acudiera de nuevo a los platós de Telecinco para sincerarse como nunca en el histórico especial de ‘Cantora: la herencia envenenada’. Espacio donde salió a la luz que Isabel Pantoja seguía teniendo los trastos de su marido fallecido en Cantora. Un hecho que desató un tremendo enfrentamiento con el cantante, pero también con Francisco y Cayetano Rivera, quienes reclaman parte de la herencia que su padre les dejó y que no han recibido.