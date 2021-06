Han pasado 44 días desde que Beatriz Zimmerman denunciase la desaparición de sus hijas, Olivia y Anna. Dos pequeñas que no volvieron a su casa en Tenerife, tras pasar una tarde con su padre, Antonio Gimeno. Ha sido más de un mes durante el que su madre no ha perdido la esperanza, a pesar de que su exmarido la advirtió que no las iba a volver a ver. Pero en la tarde del 10 de junio llegaron las peores noticias: se había encontrado el cuerpo de Olivia, la mayor de las niñas. Los malos presagios se cumplieron y las redes sociales se volcaron con la familia, como habían hecho desde el 27 de abril que desaparecieron.

Indignación, rabia, impotencia, empatía y mucho dolor se respiraba en las principales redes sociales donde los posts pronunciándose a este respecto eran innumerables. No solo usuarios anónimos, numerosos rostros conocidos mostraron su indignación en sus perfiles de Instagram, y también todo su cariño y apoyo a los allegados de las pequeñas. Los ‘stories’ de las ‘celebs’ se fundieron a negro. Corazones rotos y las fotos de Olivia y Anna, entre otras, volvían a inundar el ciberespacio, hasta que se hizo viral el dibujo de dos sirenas con la frase “siempre juntas”.

La actriz Sara Sálamo, una de las máximas defensoras del feminismo no dejó de publicar mensajes y de compartir las diferentes noticias aparecidas en medios de comunicación. Incluyendo una reflexión: “Si ya no encuentran forma de controlarte y maltratarte como pareja, porque has conseguido salir de ahí, buscan la manera de hacerte el daño más terrible e irremediable mediante tus hijos…¡El machismo no solo nos mata a nosotras! ¡Cuánto dolor! Esto es terrible”.

Minutos después, y en un fondo morado escribía: “¡Un maltratador NUNCA puede ser un buen padre!”. Y también ponía una imagen en la que se leía “Beatriz” junto a un corazón roto.

Kiko Rivera escribió junto a la imagen en blanco y negro de las niñas de Tenerife un mensaje en el que se dirigía a Tomás Gimeno, y donde se acordaba de las pequeñas, así como de su madre, “que ahora ya tampoco tiene vida”.

El dibujo de las niñas también estuvo en el perfil de Paula Echevarría, que además quiso ‘abrazar’ a la madre con un mensaje de condolencias.

María Pombo, muy activa en redes sociales e inmersa en la grabación de ‘El Desafío’ escribió: “No hay palabras para este horrible final” junto al ‘hastag’ #estamoscontigobeatriz.

Cristina Pedroche transmitió su tristeza con un ‘storie’ en negro en el que se pueden leer el nombre de las dos hermanitas junto a un corazón roto.

Alba Carrillo, que tras el testimonio de Rocío Carrasco ha alzado aún más la voz contra el machismo, se acercaba a Beatriz Zimmerman con sus palabras: “Todo mi amor a Beatriz, a la familia y amigos de las dos niñas. El dolor es compartido, la consternación es absoluta y la rabia e impotencia es indrescriptible”.

En Twitter, y bajo el ‘hastag’ #Annayolivia no faltaron las voces conocidas de, entre otros, diferentes políticos, así como de deportistas, comunicadores y artistas en general.

No puedo imaginar el dolor de la madre de las pequeñas Anna y Olivia, desaparecidas en Tenerife, ante la terrible noticia que acabamos de conocer. Mi abrazo, mi cariño y el de toda mi familia, que hoy se solidariza con Beatriz y sus seres queridos. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 10, 2021

Alejandro Sanz fue uno de estos twitteros que solo alcanzó a escribir: “No me cabe en la boca todo lo que quiero decir”.

No me cabe en la boca todo lo que quiero decir 😭 #Annayolivia — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) June 10, 2021

Su compañero Blas Cantó tampoco fue ajeno a la tragedia y su mensaje iba en la misma línea que los anteriores.

🥺✨ Cuando enmudeces es porque el dolor es demasiado grande. Sin palabras… #AnnayOlivia — Blas Cantó (@BlasCanto) June 10, 2021

Beatriz Zimmerman no está sola. Rota de dolor, sus familiares y amigos la están arropando más que nunca, al igual que el resto del país. La Guardia Civil continúa con las labores de búsqueda, ya que aún tienen que localizar tanto a la pequeña Anna como a Tomás Gimeno.