Sara Sálamo es sinónimo de alzar la voz, de denunciar, de feminismo, de trabajo incansable y de maternidad. Tiene la agenda repleta de compromisos profesionales, acaba de estrenar ‘El año de la furia’ y sigue siendo una de las actrices más reivindicativa en redes sociales. Razones no le faltan. No ha tenido reparo en defenderse de los ataques que ha sufrido cuando el rendimiento de su pareja, el futbolista del Real Madrid Isco Alarcón, no era el esperado por la afición. Y ahora ha confesado que ha llegado a recibir amenazas de muerte, también a través del mundo online.

Así lo ha contado al ‘Huffington Post’, durante una charla en la que ha hablado de pandemia, de trabajo y de su papel como madre. En plena polémica por las advertencias que le han llegado a su compañera Candela Peña dirigidas tanto a ella como a su hijo, la actriz canaria ha desvelado que ha pasado por algo similar y tiene claro que hay que denunciar. Tanto en comisaría, como ha hecho en alguna ocasión, «y también en la red social para que se cierren esas cuentas y no tengan un altavoz».

Sálamo ha ido a la policía por las que ha recibido. Intimidaciones en las que «me mandaban ‘selfies’ con armas y diciendo ‘te vamos a matar’». «Por eso fui a denunciar, porque no es un insulto que se queda ahí. Eso es sobrepasar cualquier línea», admite explicando que pasó miedo. Pero las más duras le han llegado del mundo del deporte y más en concreto del fútbol, y que a pesar de haberlas denunciado públicamente, «aún quedan los residuos que son constantes».

Estos comportamientos de los denominados ‘haters’ le han hecho plantearse en alguna ocasión cerrar sus perfiles: «Tengo días en los que me digo ‘tengo que denunciar esta situación’, y luego me paso dos meses sin abrir la boca porque pienso que no me compensa o no tengo tiempo (…) Va ligado a tu estado de ánimo y a tus circunstancias personales, y si estás con el vaso lleno no toleras faltas de respeto».

Unas faltas de respeto y unas durísimas acusaciones que también han vivido otras mujeres, parejas de reconocidos futbolistas, cuando estos no han tenido un buen día en el terreno de juego. El último caso ha sido el de la cantante Edurne, que tras la derrota del Manchester United frente al Villarreal en la final de la Europa League, tras un penalti fallado por su novio, David De Gea, las redes se le echaron encima.

«Y una vez más, hoy se demuestra que hay mucho que hacer en la sociedad para luchar contra el machismo», escribió en Twitter tras el aluvión de mensajes machistas y sexistas que coparon la conocida red social. Un momento ‘trending topic’ que también tuvo su cara B, la de todos aquellos que criticaron estas actitudes de otros internautas, brindándole su apoyo a la polifacética cantante y actriz.

Como no podía ser de otra manera Sara Sálamo ha sido una de las personas que ha apoyado a Edurne, respondiendo con sarcasmo el tweet de la madrileña. La protagonista de ‘Brigada Costa del Sol’ también se ha sumado al movimiento que se ha vuelto viral en el que se pide terminar con el anonimato de los usuarios en redes.