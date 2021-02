Sara Sálamo es una mujer muy activa en redes sociales. Desde su móvil aprovecha su notoriedad pública para opinar sobre diferentes asuntos o hacer de altavoz de diversas causas. El último de ellos ha estado relacionado con una malinterpretación de un tweet que puso hace unos días hablando sobre el lenguaje inclusivo para trans y que le ha valido ser protagonista de una indeseable polémica.

Lo siento en el alma, pero yo voy a seguir siendo la madre de mis hijos, no voy a permitir que me den los buenos días diciendo: ¡Hola gestante! pic.twitter.com/b1tWwwj45p — Sara Sálamo (@SaraSalamo) February 12, 2021

La novia de Isco Alarcón ha sido muy criticada por la manera tan mordaz con la que ha tratado el asunto. Ahora ha querido grabarse unas stories de Instagram para explicarse: «El otro día abrí un melón respecto al lenguaje inclusivo trans y puse un tuit sarcástico. Luego dije el término que se propone de ‘leche humana’ no me suena bien, me suena rarito. Simplemente, los términos no me gustan sonoramente. Pero de ahí a que estén utilizando mi nombre ciertos grupos, que normalmente están en contra de los derechos humanos y las minorías, pues no», se ha quejado.

Sara Sálamo ha explicado lo que realmente quería decir: «Siempre he sido fiel defensora, he intentado utilizar este altavoz con responsabilidad, dar voz a quien no la tiene. Mi reflexión era sobre lo interiorizado que tenemos el heteropatriarcado y el machismo que para buscar opciones para incluir al resto de personas siempre acabamos sometiendo a las mismas, a las mujeres. No quiero que se me malinterprete ni se me posicione en ciertos lugares que no me gustan. Al final es simplemente tener empatía con los demás y que todo el mundo se sienta a gusto», ha dicho.

Unos minutos después a vuelto a grabarse unos stories porque seguía dando vueltas al asunto: «Estaba pensando que es normal que la gente que se dedica a la cultura o al deporte tenemos un altavoz que llega a mucha gente y no se posicione ni se moje con nada porque siempre se tiende a tergiversar todo. Luego da pereza salir a explicar todo». Por último ha comparado la situación en España con la que tienen las estrellas de Hollywood: «Allí se posicionan políticamente, socialmente, van a entrevistas de televisión y se lo pasan pipa diciendo lo que piensan. Aquí tenemos miedo a la represalia, a que se nos malinterprete o nos repercuta en el trabajo. Qué triste. Hay una represión brutal», ha zanjado.

Sara Sálamo no se calla

No es la primera vez que la actriz canaria se ve envuelta en debates en redes sociales o que defiende con uñas y dientes su postura. En muchas ocasiones ha tenido que hacer frente a críticas machistas procedentes de aficionados del Real Madrid que le acusaban de ser la culpable del bajón de rendimiento que Isco ha tenido con el equipo blanco en los últimos años.

En España no hay machismo.🙄 pic.twitter.com/PSmjlJWUMJ — Sara Sálamo (@SaraSalamo) November 8, 2020

La guapísima actriz canaria no ha tenido remilgos en denunciar esta situación en sus redes sociales haciendo gala de su perspicaz e irónico sentido del humor. También fue noticia hace unas semanas al contar lo mal que lo pasó durante su primer parto, llegando a quedarse sin pelo y para hacer partícipes a todas las mujeres de la verdadera realidad del posparto.

En lo que a lo personal se refiere, Sara Sálamo e Isco Alarcón disfrutan de su historia de amor junto a sus dos hijos, Theo y Piero. Ambos viven en una espectacular residencia en la madrileña y exclusiva urbanización de La Moraleja, en Alcobendas.