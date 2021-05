Candela Peña acude a la Policía para denunciar amenazas

Candela Peña está atravesando unas semanas duras. Hace unos días comunicaba a través de su Instagram que su hijo estaba siendo amenazado. Y el problema no cesa. La actriz está experimentando el lado más cruel de las redes sociales mediante comentarios y mensajes que está recibiendo de sus ‘haters’ (usuarios que faltan el respeto incitando al odio).

«Hija de la grandísima puta como no me quites la denuncia te juro que mato a tu hijo y esta vez no es broma», es uno de los insultos más fuertes que ha recibido. «Estoy aterrada», ha reconocido la actriz catalana. Tanto su hijo como ella se han convertido en el centro de la diana de sus enemigos, personas que se esconden tras sus cuentas en redes. Sin dudarlo ni un momento, Candela ha compartido las ‘stories’ en las que recibe durísimas amenazas y ha mencionado a la cuenta de la Policía para que tengan constancia de ello.

El asunto ha llegado demasiado lejos y es que, incluso, han conseguido una foto de su hijo, cuando ella no es muy proclive a compartir contenido de su pequeño. La intérprete de ‘La boda de rosa’ ha pedido respeto para su salud mental y también ha alertado a aquellas personas que, como ella, puedan estar sufriendo algún episodio de violencia: «¿Te han intentado localizar el celular en alguna ocasión? Eso es ciberacoso», expresa.

Candela Peña lleva semanas luchando contra comentarios tan desagradables como: «Va a morir pronto tu hijo». A lo que la de Gavá contestó «Esto lamentablemente es un ejemplo para demostrar que no ha nacido quien apague nuestro camino, porque la luz va dentro de cada uno de nosotros».

Pese a lo mal que lo está pasando últimamente en redes sociales, Candela sigue sacando a relucir su simpatía y carácter bromista día a día. Las amenazas no han frenado su ímpetu de seguir compartiendo imágenes. La última ha sido un autorretrato frente al espejo sin ningún filtro. La actriz posa en ropa interior y camiseta negra de tirantes. «Sí… Es exactamente lo que estás pensando, el selfie de una señora en los cuarentas mostrándose y, sin filtro. (Pilar Castro, empezando a enseñar) Esta foto es el principio de un viaje iniciático personal/laboral… Llámenme «Mostrona», escribe.

Candela Peña compagina su carrera en el espectáculo con su puesto como colaboradora habitual de ‘La Resistencia’ y hace unos días contó en el programa que había sufrido un percance de salud: «Me ha dado un ataque de ansiedad, yo estaba hoy para estar en la cama y he venido, pero le he dicho a mi madre ’tengo que ir», le decía a un David Broncano que miraba estupefacto. «Me ha dado en la A-5… ha habido un momento que a la altura de los cuarteles me he tenido que parar en los arcenes porque pensaba que me iba a morir, no me había pasado en la vida. Y me he metido en los callejones estos donde va la gente a pinchar en los coches, bueno, me han dicho que se hace eso porque no lo sabía, yo en Madrid siempre he tenido casa, gracias a Dios», concluyó.