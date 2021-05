Candela Peña denuncia las amenazas de muerte que sufre su hijo

Candela Peña está viviendo unas últimas horas un tanto desagradables. El motivo es que ha recibido amenazas de muerte dirigidas hacia su hijo a través de Instagram. Un usuario se ha dedicado a mandarla mensajes cargados de ira y violencia: «Qué pasa con tu hijo, le voy a matar», «me cago en tu puto hijo», «mierda de persona como tu mierda de hijo que se va a morir mañana, yo lo sé» o «va a morir pronto tu hijo» son solo algunas de las frases que ha tenido que leer.

Desgraciadamente, este es un mal extendido que muchos rostros conocidos tienen que soportar. Lejos de quedarse de brazos cruzados, la catalana ha decidido hacer ‘repost’ a sus ‘stories’ y colgarlas en su perfil. El objetivo no es otro que denunciar públicamente a esta persona que ha cargado inexplicablemente contra su primogénito.

Candela Peña es una mujer tremendamente carismática, una gran actriz que tiene un particular sentido del humor, pero cuando se trata de ponerse seria es la primera en hacerlo. Por eso ha querido colgar una imagen en forma de mensaje de reflexión: «Os deseo a todos una feliz noche, esto lamentablemente es un ejemplo para demostrar que no ha nacido quien apague nuestro camino porque la luz va en cada uno de nosotros… Quien no tenga que se apague solo… No más MALTRATO, VIOLENCIA, AGRESIÓN, AMENAZAS. Gracias y fin al espacio a la basura».

La actriz de ‘Hierro’ es colaboradora habitual de ‘La Resistencia’ y hace unos días contó en el programa que había sufrido un percance de salud: «Me ha dado un ataque de ansiedad, yo estaba hoy para estar en la cama y he venido, pero le he dicho a mi madre ’tengo que ir», comenzaba diciéndole a Broncano. «Me ha dado en la A-5… ha habido un momento que a la altura de los cuarteles me he tenido que parar en los arcenes porque pensaba que me iba a morir, no me había pasado en la vida. Y me he metido en los callejones estos donde va la gente a pinchar en los coches, bueno, me han dicho que se hace eso porque no lo sabía, yo en Madrid siempre he tenido casa, gracias a Dios».

Candela Peña tiene el humor como compañero de andanzas y ni tan siquiera lo pierde para explicar cómo vivió ese momento tan angustioso: «El caso es que pensaba que el body que llevaba me estaba apretando. Me he bajado del coche, me he quitado el body, tetas al aire, los coches pasando y yo muriéndome… ha sido una escena muy bonita de comedia. Estaba a teta viva pensando que era la ropa, pero no, la presión no era del body», zanjó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Candela Peña (@candela_penya)

En definitiva, no corren buenos tiempos para la catalana, que desea que cesen las amenazas a su hijo y que las aguas vuelvan pronto a su cauce.