Hiba Abouk sorprende al pronunciarse sobre la petición de procesamiento contra Achraf Hakimi

Achraf Hakimi, futbolista internacional y defensa del Paris Saint-Germain, se encuentra en el centro de una grave polémica judicial que podría marcar un antes y un después en su carrera deportiva. En febrero de 2023, una mujer que mantuvo contacto con él a través de redes sociales presentó una denuncia por violación, acusándole de haberla agredido sexualmente en su domicilio de Boulogne-Billancourt. La Fiscalía de Nanterre, en París, ha solicitado recientemente que se procese al jugador ante el tribunal penal, lo que podría derivar en una pena de hasta 15 años de prisión en caso de ser declarado culpable. Hakimi niega rotundamente las acusaciones y asegura haber sido víctima de un chantaje que, según él, también afectó a su matrimonio con la actriz Hiba Abouk, con quien tiene dos hijos pequeños.

Desde que se conoció la denuncia, la actriz española anunció su separación del futbolista, pidiendo respeto y privacidad por el bien de sus hijos, Amín y Naím, de cinco y tres años. Durante su participación en la Starlite Gala 2025 en Marbella, Abouk fue preguntada sobre la situación legal de Hakimi y, aunque se mostró reservada, afirmó estar bien y evitó hacer más declaraciones, reafirmando su postura de apoyo a las víctimas. Por su parte, Hakimi ha hecho públicas varias declaraciones en las que manifiesta estar tranquilo y convencido de que la verdad saldrá a la luz. En una entrevista en enero, comentó cómo tras el divorcio ha aprendido a quererse más y a rodearse de personas que valoran su bienestar, destacando que durante su matrimonio aceptó situaciones que ahora no toleraría.

Hiba Abouk en un evento. (Foto: Gtres)

En medio del proceso judicial, el jugador fue visto hace poco disfrutando de unas vacaciones familiares en Ibiza, donde fue captado navegando en moto acuática y relajándose en un yate con sus hijos. Estas imágenes de normalidad y tranquilidad contrastan con la gravedad de las acusaciones que pesan sobre él. La defensa de Hakimi, liderada por la abogada Fanny Colin, ha calificado la solicitud de procesamiento de la Fiscalía como «incomprensible e insensata», alegando inconsistencias en la versión de la denunciante y destacando informes psicológicos que, según ellos, respaldan su inocencia. Colin ha afirmado que agotarán todos los recursos legales en caso de que se admita a trámite el juicio. Por otro lado, la acusación ha expresado alivio por la decisión de la Fiscalía y confía en que el proceso penal siga adelante.

Además de Ibiza, Hakimi fue visto recientemente en Puerto Rico junto a Kylian Mbappé, su ex compañero en el PSG, en un concierto de Bad Bunny, evidenciando que mantiene su vida social activa y sigue cumpliendo con sus compromisos profesionales a pesar de la situación legal. El foco ahora está puesto en la decisión que tomará el juez de instrucción francés sobre si eleva el caso a juicio o no. Mientras tanto, el futbolista continúa entrenando y dedicando tiempo a sus hijos, intentando preservar un espacio de normalidad y protección familiar en uno de los destinos más exclusivos del Mediterráneo.

Achraf Hakimi en Ibiza. (Foto: Gtres)

Este caso, sin duda, está teniendo un impacto considerable tanto en la vida personal de Hakimi como en su imagen pública. En un momento clave para su carrera deportiva, la resolución judicial será determinante para su futuro profesional y personal. Por ahora, el jugador insiste en mantener la calma, confiando en que la justicia aclarará los hechos y que podrá continuar centrado en lo que considera realmente importante: su familia y el fútbol.