Achraf Hakimi habla por primera vez de su divorcio con Hiba Abouk

Achraf Hakimi ha roto su silencio casi dos años después de su separación de Hiba Abouk. La pareja, que comparte dos hijos pequeños, Amín y Naím, de casi cinco y tres años, respectivamente, decidió separarse en 2023, poniendo fin a cinco años de relación y casi tres de matrimonio. El divorcio, que se desarrolló en medio de una gran controversia, marcó un punto de inflexión en sus vidas, especialmente tras ser padres y enfrentar los retos que surgieron durante su convivencia. La ex pareja, no obstante, ha logrado mejorar su trato por el bienestar de sus dos hijos en común y es por ello que, en los últimos meses, ambos se han dejado ver juntos por Madrid en compañía de los pequeños.

El futbolista del Paris Saint-Germain F.C. ha decidido compartir cómo se siente hoy en día y cómo vivió su separación en una entrevista para el canal de YouTube de Anas Bukhash, donde ha abordado sin filtros todo lo que sucedió hace dos años, cuando su vida, reconoce, «cambió drásticamente». Aunque a menudo se percibía como perfecta desde fuera, Hakimi ha admitido que, en realidad, no todo era tan idílico como parecía en su relación con la intérprete de El Príncipe. «Desde mi divorcio he aprendido a cuidarme y quererme más a mí mismo y a las personas que me rodean. Cuando estuve con mi ex, aceptaba cosas que a día de hoy sé que no lo aceptaría y luego me preguntaba, por qué lo había aceptado», ha dicho.