Parecen Hermès pero estas sandalias de cuña son de Parfois y están rebajadísimas

Con la llegada del buen tiempo, las sandalias de cuña se convierten en el calzado estrella de la temporada. Este tipo de calzado no solo estilizan la figura gracias a su altura, sino que también proporcionan una base estable que permite caminar con comodidad durante horas. Su diseño versátil, fresco y elegante las hace perfectas para cualquier ocasión: desde un paseo por la ciudad hasta una cena al atardecer. Son las sandalias de cuña de Parfois. En esta temporada de verano 2025, son tendencia por su capacidad de adaptarse a distintos estilos y looks, convirtiéndose en una pieza esencial en el armario femenino.

Parfois lo sabe bien, y por eso ha lanzado atractivas rebajas en su colección de sandalias, incluyendo sus populares Sandalias de Cuña Cruzadas. Están en oferta y por esto es una oportunidad ideal para quienes buscan renovar su calzado sin renunciar al estilo ni al presupuesto. Su diseño elevado pero estable estiliza la figura sin sacrificar confort. Este modelo en color camel destaca por su diseño con pespuntes marcados, tira en el tobillo ajustable con hebilla y plantilla acolchada para mayor confort. La cuña está forrada en yute natural, aportando un aire fresco y veraniego, mientras que la suela de goma garantiza agarre y durabilidad. Con una punta cuadrada y un tacón de 10 cm, estas sandalias realzan cualquier look sin renunciar a la comodidad. Fabricadas en poliuretano y caucho, requieren cuidados sencillos: limpiarlas con un paño húmedo y evitar exponerlas a humedad excesiva.

Cómo son las sandalias de cuña de Parfois

Las sandalias de cuña de Pafois se combinan con vestidos boho, monos fluidos o jeans de tiro alto y añade accesorios dorados o bolsos de rafia para un look completo. Ideales para cualquier ocasión, estas sandalias unen tendencia y funcionalidad.

Estas sandalias combinan comodidad, diseño y materiales de calidad para lograr un calzado ideal para el verano. Sus principales características son:

Diseño cruzado con pespuntes marcados

Las tiras delanteras se cruzan en la parte superior del pie y están adornadas con pespuntes decorativos visibles, que aportan textura y un toque artesanal al diseño. Este detalle también contribuye a una mejor sujeción del pie.

Tira en el tobillo con hebilla ajustable

La correa trasera incluye una hebilla metálica que permite ajustar la sandalia al tobillo con precisión. Esta característica es fundamental para lograr una sujeción firme y segura al caminar, especialmente en superficies irregulares.

Cuña forrada en yute natural

El yute es un material ecológico, resistente y muy característico del verano. El forro de cuña en este material le da a la sandalia un toque rústico y veraniego, perfecto para outfits de temporada.

Además, al estar completamente forrada, la cuña mantiene un acabado uniforme y atractivo desde cualquier ángulo.

Plantilla acolchada

Un punto clave en cuanto a confort. La plantilla acolchada suaviza el impacto al caminar, lo que reduce el cansancio en los pies durante un uso prolongado. Ideal para quienes buscan un calzado cómodo para llevar durante todo el día.

Punta cuadrada

Este tipo de puntas vuelve con fuerza esta temporada. Además de aportar un aire moderno y elegante, este tipo de punta proporciona mayor espacio para los dedos, lo que se traduce en un calzado más cómodo y anatómico.

Altura del tacón de 10cm

Aporta elevación sin comprometer la estabilidad gracias al formato cuña, que distribuye el peso de manera equilibrada. Es una opción ideal para estilizar la figura sin el cansancio que suelen provocar los tacones finos.

Suela de goma antideslizante

Pensada para ofrecer seguridad en cada paso. La goma es un material flexible y duradero que proporciona un buen agarre al suelo, evitando resbalones y aumentando la vida útil de la sandalia.

Color camel

Un tono neutro, cálido y muy versátil que combina fácilmente con una gran variedad de prendas. Este color, además, aporta un aire sofisticado y natural que encaja tanto con looks casuales como con atuendos más formales.

¿Cómo combinar las sandalias de cuña de Parfois?

Por su color neutro camel y diseño atemporal, estas sandalias de cuña pueden combinarse con infinidad de prendas y estilos. Algunas ideas de looks incluyen:

Con vestido largo estampado: ideal para un look bohemio y femenino.

Con pantalón blanco ancho y blusa fluida: perfecto para un outfit de oficina veraniego.

Con falda midi y top ajustado: para un look romántico y elegante.

Con mono corto o largo de lino: estilo cómodo y chic para días calurosos.

Con jeans de tiro alto o camiseta básica: look urbano y relajado para diario.

Con bolso de rafia y pendientes dorados: accesorios que realzan el toque natural del yute.

Precio rebajado

Este calzado está en oferta: antes a un precio de 32,99 euros y ahora disponible a 25,99 euros, con un 21% de descuento.

Composición y cuidados de las sandalias

Para conservar el aspecto y durabilidad de este calzado es importante tener en cuenta su composición y los cuidados que requiere.