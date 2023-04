La estrategia de Achraf Hakimi antes de su divorcio de Hiba Abouk

La historia de amor entre Achraf Hakimi e Hiba Abouk es ya un punto final. Fue el pasado mes de febrero cuando se conoció la noticia de que el jugador del PSG había sido denunciado por un presunto delito de violación. Una bomba que puso en el punto de mira su matrimonio que, al parecer, se había terminado hacía tiempo. Fueron momentos duros para la actriz pero, después de unas semanas alejada del foco mediático, reapareció rompiendo su silencio y confirmando su divorcio.

Ahora se ha podido saber la estrategia que trazó el futbolista antes de conocerse este giro de 180 grados en su vida. Según ha informado el medio francés First Mag en su cuenta de Twitter, la actriz ha intentado hacerse con la mitad de los bienes y de la fortuna del marroquí a través de su separación, pero no se esperaba con lo que se iba a encontrar. Cuando acudió con sus representantes legales a la justicia para considerar la cantidad correspondiente a su divorcio, se llevaron la sorpresa de que no existía tal fortuna. ¿La razón? Hakimi había puesto tiempo atrás todas sus ganancias a nombre de su madre.

Y es que, aunque Achraf es uno de los jugadores mejor pagados de europa, con una cifra que asciende a más de un millón de euros al mes por su trabajo en el París Saint-Germain, no tiene su patrimonio a su nombre. Sin embargo, este medio francés ha afirmado que los abogados de la intérprete de El Príncipe pondrán una solución para que a los hijos que tienen en común no les falte de nada. Esta noticia ha causado un gran revuelo tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, sin embargo, este digital ha afirmado que Hiba Abouk no va a tener problemas para vivir, pues es un personaje conocido con un gran historial en la pequeña y gran pantalla, además de ejercer como influencer en la red.

El comunicado oficial de Hiba Abouk

La actriz, después de unas semanas de absoluto silencio, reaparecía en la red para confirmar su separación a golpe de comunicado: «Hoy me siento en el deber de hacer público este comunicado para manifestar mi estado de ánimo y aclarar en primera persona las informaciones erróneas que circulan», empezaba diciendo la misiva. La actriz se vio con la necesidad de dar explicaciones para poder retomar su vida con total normalidad y, sobre todo, para proteger a sus hijos del escándalo formado por el presunto delito de violación del padre de los pequeños: «La realidad es que hacía ya un tiempo que, después de meditarlo mucho, el padre de mis hijos y yo tomamos la decisión de poner término a nuestra relación de pareja, mucho antes de los hechos acontecidos en los que me he visto involucrada mediáticamente y de los cuales soy totalmente ajena».

«Después de tomar la decisión de separarnos legalmente y dejar de convivir, a la espera de los trámites de divorcio, quién iba a imaginar que además de enfrentarme al consabido dolor que acarrea una separación, y aceptar el duelo que conlleva el fracaso de un proyecto familiar al que me había entregado en cuerpo y alma, tendría que enfrentarme a esta ignominia», sentenció.