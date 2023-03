Todo sobre Hiba Abouk, la actriz en el punto de mira por el ‘caso Achraf’

El nombre de Hiba Abouk (36) ha vuelto a las primeras filas de la crónica social en las últimas semanas y no precisamente, por nada que tenga que ver con su trayectoria profesional. La actriz se ha visto salpicada por la investigación por una presunta agresión sexual cometida por su todavía marido, el futbolista Achraf Hakimi (24), el pasado 16 de enero, según destapó el diario francés Le Parisien hace varias semanas, que informó de que una joven de 24 años había acudido a una comisaría de la localidad francesa de Nogent-sur Marne, para declarar que «había sufrido una violación» por parte del deportista. El caso vio la luz el mismo día que el lateral derecho del PSG acudía a la gala The Best, donde fue elegido para el mejor once del año 2022 junto a sus compañeros, Lionel Messi y Killian Mbappé.

«Me besó la boca, me levantó la camiseta y me besó los pechos aunque le dije que no. Cogí un VTC que él mismo me pidió y una vez en su casa las cosas empezaron a salirse de control. A pesar de que le dije que no una y otra vez, consumó la violación», contó la presunta víctima.

Hasta el momento, ni el propio Achraf ni Hiba se han pronunciado al respecto; si bien las últimas informaciones apuntan a que la que fuera intérprete de El Príncipe podría haber iniciado ya los trámites de separación del hispano-marroquí. Una decisión que, sin embargo, vendría motivada (y ahora precipitada) por una crisis entre ellos de la que se hicieron eco varios medios de comunicación el pasado mes de enero y que la propia actriz negó asegurando que todo estaba «muy bien».

Desde que saltara la noticia, Hiba ha desaparecido de las redes sociales. De hecho, su última publicación corresponde al pasado 26 de febrero, post que comentó el propio deportista: «Lo bueno de la vida». Ahora, la actriz se encuentra en España junto a sus dos hijos en común con el futbolista, Amín y Naím, a los que trata de proteger de la vorágine mediática que ha desatado el caso.

Achraf Hakimi y Hiba Abouk mantienen una relación sentimental desde el verano de 2018, cuando fueron fotografiados juntos en un exclusivo resort en las islas Maldivas. «Cuando encuentras a alguien con quien ponerte el chándal un domingo y salir a pasear, lo has encontrado todo», escribió Abouk para felicitar a Hakimi en noviembre de ese año, dando por confirmada su relación. «Por muchos más cumpleaños, risas, viajes, eternos momentos de complicidad y admiración, y mucho, mucho amor», añadió. Tres años después de la instantánea, la pareja apuntaló su romance con una boda secreta y su primer hijo en común. «Nos casamos antes de que naciera nuestro hijo. Fue algo muy familiar. Nos queda pendiente celebrar una gran fiesta», explicó en una entrevista para la revista ¡Hola!.

Nacida en Madrid aunque de origen tunecino y libio, Hiba Abouk saltó a la fama por el papel de Fátima en El Príncipe en 2014. Sin embargo, antes, ya se había desarrollado como actriz en series como El síndrome de Ulises en 2008, La isla de los nominados, una serie emitida por Cuatro, la adaptación española de Cheers, El corazón del océano o Con el culo al aire, en la cual participó en las dos primeras temporadas.