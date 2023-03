En estas últimas semanas, el nombre de Achraf Hakimi ha sonado con más fuerza que nunca tras conocerse que está siendo investigado por un presunto delito de violación, tal y como confirmaba Le Parisien. Según el medio francés, una joven acudió a la comisaría para relatar los hechos sin intención de interponer una denuncia, pero la justicia francesa ha tomado la decisión de llevar el tema hasta los juzgados.

Pero, ¿quién es el futbolista que está en el punto de mira al mismo tiempo que Dani Alves por el mismo presunto delito? Se trata de un jugador del París Saint-Germain, nacido y criado en Getafe, que debutó como internacional en el año 2016. Fue elegido como el mejor jugador joven africano de 2018 y 2019, considerado Balón de Oro africano de menores de 21 años. Pero su vida no ha sido un camino de rosas.

Un pasado protagonizado por la pobreza

Sus padres, Saida Mouh y Hassan Hakimi, con tan solo 20 años, viajaron a España sin papeles buscando un futuro mejor. «Que yo pudiera jugar al fútbol era un esfuerzo y un sacrificio para ellos. Mis hermanos también han tenido que sacrificarse. Éramos muy pobres», contó el futbolista para El País. Cabe destacar que comenzó a jugar al fútbol en 2005 con el Club Deportivo Colonia Ofigevi, hasta que un año después ingresó en las categorías inferiores del Real Madrid. Mientras tanto, su padre se ganaba la vida como vendedor ambulante de fruta y ropa, y su madre limpiando casas al mismo tiempo que ejercía de ama de casa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Achraf Hakimi (@achrafhakimi)

Su trayectoria futbolística

Además de ser un rostro destacado en clubes como el Real Madrid, el Borussia Dortmund o el Inter de Milán, Achraf también causó sensación en las altas esferas de nuestro país. Al tener la doble nacionalidad, podría haber sido seleccionado por España, pero el futbolista optó por jugar con la selección de Marruecos. El marido de Hiba Abouk llegó a estar concentrado con la Selección Española sub-19, con la que llegó a disputar un partido en Fuenlabrada. Pero, después de la experiencia, no quiso volver a lucir la camiseta de la Roja. «Dijo: ‘no me gusta’. En el coche me dijo que no volvía más, pero no me dijo por qué», confesó su madre.

Debutó en 2018 con su primer mundial en Rusia y, pese a plantearse jugar con la Selección Española, finalmente decantó esta opción. El pasado Mundial de Qatar, Hakimi recibió la oferta de Luis Enrique para jugar con ellos, pero finalmente la decantó. «Fui a la Selección Española también para probar. Estuve un par de días en Las Rozas y vi que no era mi sitio adecuado, no me sentía como en casa. No era por nada en concreto, sino por lo que yo sentía, porque no era lo que había mamado y vivido en casa, que es la cultura árabe, ser marroquí», dijo para Marca. Así, en 2022 jugó con la selección de su país de ascendencia, la cual consiguió clasificarse por primera vez en la historia para los cuartos de final.