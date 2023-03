Achraf Hakimi e Hiba Abouk: de los trámites de separación a la inversión en un inmueble de Madrid

No son buenos tiempos para andar soñando. Un panorama así es el que vive estos dias Achraf Hakimi, después de que se conociera que está siendo investigado por cometer una presunta violación a una joven francesa de 24 años. Mientras la Fiscalía hace averiguaciones para esclarecer la verdad, el futbolista continúa manteniendo silencio. No obstante, su entorno ha filtrado que se encuentra «tranquilo» porque es «todo falso».

La ley hermética también impera en su todavía mujer, Hiba Abouk. La actriz española de ascendencia líbano-tunecina no ha protagonizado reacción alguna desde que se conociera tan desagradable noticia. Su cuenta de Instagram permanece inactiva desde el pasado lunes, cuando trascendió públicamente que su marido estaba siendo tachado de presunto violador. Lo único que se sabía es que, mientras el marroquí estaba en la gala The Best, ella estaba con los hijos del matrimonio en Dubái. Un plantón que levantó muchas sospechas.

Hace muchos meses que la pareja no comparte contenido junta, lo cual ha alarmado sobre la supuesta crisis que pueda existir entre ellos. Sin embargo, ahora llegan informaciones que van más allá hasta afirmar que Achraf Hakimi e Hiba Abouk han empezado con sus trámites de divorcio.

Al menos así lo asegura Elcierredigital.com, quien argumenta los motivos que les han hecho tomar una decisión que parece haber estado incoada por la protagonista de El Príncipe: «La diferencia de edad y de mentalidad entre el futbolista y ella estaba haciendo mella en su matrimonio: mientras que la actriz deseaba una vida hogareña cuidando a sus dos hijos, Amín de tres años y Naim de uno, el futbolista solo pensaba en salir de fiesta noche tras noche».

El ‘abandono’ mutuo es un hecho. Si ella no fue a la última gala donde su marido era protagonista, Hakimi no acompañó a su mujer, el pasado 16 de febrero, en el Museo Thyssen-Bornemisza, en la inauguración de la exposición «Bulgari Serpenti». Es más, la última vez que posaron juntos fue en mayo de 2022, en el 75º aniversario del festival de Cannes, en la imagen que ilustra este artículo.

Achraf Hakimi se ha comprado una casa

Con los rumores de divorcio cogiendo cada día más fuerza, la realidad es que Achraf Hakimi mira por su futuro. En las últimas horas también ha trascendido que ha invertido en la compra de un inmueble en Madrid. Actualmente vive en París, pero quizá por su cabeza pase por regresar a la ciudad que lo vio nacer. El Real Madrid (su equipo formador) no ha ocultado nunca que estaría encantado con un hipotético regreso en el futuro, si bien esta opción no se ha materializado todavía y está por ver si le afecta y cómo se resuelve su lío con la Justicia del país vecino.

En cualquier caso, lo que se ha comprobado es que Achraf Hakimi firmó la compraventa ante notario, el 22 de septiembre del 2022, de una casa de dos plantas en el centro de la localidad madrileña de Getafe. Ya sea como inversión o para algún familiar, lo que se deja ver es que Hiba Abouk no tiene nada que ver con esta operación inmobiliaria. ¿Estará su futuro junto al lateral derecho marroquí o pronto emprenderán caminos por separado?