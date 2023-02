Hiba Abouk ‘abandona’ a Achraf Hakimi después de conocerse su última polémica

Al igual que Dani Alves hace tan solo unas semanas, Achraf Hakimi se ha situado en el ojo del huracán por una situación muy similar a la de su compañero de profesión. Y es que, el marido de Hiba Abouk ha sido acusado como autor de una presunta violación a una joven durante el pasado fin de semana que salía a la luz hace tan solo unas horas, cuando la chica de 23 años acudía a comisaría para exponer lo sucedido sin intención de denunciar al jugador del Paris Saint-Germain, el cual habría aprovechado la ausencia de su esposa y de sus hijos en su domicilio para cometer el delito mencionado.

Ajeno a todos los comentarios, ha sido durante esta misma noche cuando el hispanomarroquí ha reaparecido con motivo de la gala de los premios The Best, la cual se ha celebrado en la conocida como Ciudad de la Luz con el objetivo de reconocer a los que han sido los mejores jugadores del mundo a lo largo y ancho del globo. Como no podía ser de otra manera, el deportista ha posado sin reparo y con una sonrisa en el photocall previo a la cita, demostrando estar tranquilo pese a las grandes acusaciones que se han vertido sobre su persona. No obstante, ha llamado especialmente la atención un detalle que no ha pasado inadvertido. Y es que, a diferencia de otros asistentes como Leo Messi, que ha posado junto a su esposa Antonella Rocuzzo, Achraf ha acudido al evento en solitario. Aunque en otras ocasiones la actriz ha acompañado a su marido, en esta ha optado por ausentarse, ya sea para evitar las preguntas incómodas de los medios de comunicación sobre el asunto que gira en torno a su compañero de vida; o simplemente porque ahora se han confirmado aún más si cabe los rumores que apuntaban hacia una posible crisis matrimonial entre ambos. No obstante, cabe destacar que hace tan solo unas horas la intérprete seguía inmersa en unas vacaciones junto a sus hijos en Dubái, con los cuales ha compartido una serie de imágenes con sus casi dos millones de seguidores en su cuenta de Instagram en las que parece estar disfrutando al máximo sin Hakimi.

Sea como fuere, habrá que esperar a que pase el tiempo para ver si finalmente la artista decide confirmar los rumores de ruptura o si, por el contrario, prefiere desmentirlos como ya ha hecho anteriormente. Lo que sí está claro es que Achraf está en la cuerda floja desde que una joven ha declarado haberse desplazado hasta el hogar del futbolista, enclave en el que éste la habría besado en la boca, en los pechos y la habría levantado la ropa sin su consentimiento, llegando incluso a haber penetración. Una situación que deja al deportista en muy mal lugar y por la que la policía ha abierto una investigación para dar a conocer un desenlace cuanto antes.