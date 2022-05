Pilar Rubio y Sergio Ramos han demostrado ser una auténtica familia. A pesar de no ser buenos tiempos para el futbolista que, debido a las lesiones que ha tenido que sufrir no ha disputado su mejor temporada, siempre ha encontrado en la televisiva un pilar fundamental. Además, muchos han sido los rumores sobre que esta nueva vida de la pareja en París podría llegar a su fin. Aún con todo, han decidido permanecer juntos ante las adversidades y, tras proclamarse el París Saint Germain campeón de la liga francesa, la pareja se ha mostrado más unida que nunca celebrando la victoria.

“Enhorabuena, cariño, por este título, por sobreponerte a las adversidades con valentía y trabajo, sin perder la sonrisa y siempre de nuestra mano. Te queremos ¡Enhorabuena! #AllezParis #AllezSergio», ha escrito la jurado de El Desafío en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía familiar donde la pareja posa con sus cuatro pequeños en el césped del estadio sujetando el trofeo. De igual forma, el futbolista ha publicado otra instantánea en sus redes sociales bajo el título “mi mayor éxito”, haciendo referencia a que su familia ha sido lo mejor que la vida le ha podido dar.

Hace poco menos de un año, la pareja comenzaba una nueva aventura alejada de su tierra natal. En julio del año pasado, Ramos fichaba por el PSG y la vida de la familia al completo daba un giro de 180 grados. La televisiva, que ha estado todo este tiempo a matacaballo entre Madrid y la ciudad francesa para continuar con su trayectoria profesional, siempre se ha mantenido al lado de su marido. Aunque España le ha dado cosas muy bonitas, París le ha robado el corazón. Sin embargo, es muy probable que esta nueva aventura ponga pronto punto y final pues, tal y como han señalado los medios de comunicación, Ramos no estaría en la plantilla del equipo francés en la siguiente temporada. Una noticia que ha entristecido a la colaboradora de El Hormiguero, pues para ella, la vida en la ciudad francesa ha sido siempre muy tranquila.

Aunque el futuro de la familia Ramos-Rubio aún está en stand-by, la posibilidad de que el futbolista no renueve en el club de París han sonado más fuerte que nunca estas últimas semanas. “Siempre hay que barajar todas las opciones y tener claro las prioridades. Hay que contemplar si merece la pena y si se puede. Depende de muchos factores. Estoy pensando en el presente y pensar en el futuro me agobia”, se sinceraba hace unos días la televisiva. Pues para ella, tal y como ha demostrado a través de sus redes sociales, la vida familiar en París ha sido una etapa muy bonita: “A los niños les gusta estar todos juntos y tener a sus papás juntos. Van haciendo amigos allá donde van y la verdad que no sufren”. Y es que, a pesar de estar viajando a España cada dos por tres para continuar con su trabajo en la pequeña pantalla, es un esfuerzo que ha merecido la pena hacer: “Yo nunca he querido renunciar a mi trabajo, aunque tenga que estar yendo y viniendo todas las semanas. Lo más importante para mí es mi familia. Donde estén ellos, estaré yo”. Sea como fuere, en París, en España o en cualquier otro lugar, Pilar y Sergio Ramos han demostrado que estarán juntos hasta el fin del mundo.