La emotiva felicitación de Sergio Ramos a Pilar Rubio en el que podría ser su último cumpleaños en París

Pilar Rubio está de celebración. La presentadora ha soplado las 44 velas en París, donde se encuentra viviendo una vida en ensueño junto a su familia. El amor de su vida, Sergio Ramos, ha aprovechado la ocasión para gritar a los cuatro vientos cuánto la quiere y, a través de un post en Instagram, varios stories y un vídeo, le ha deseado un feliz cumpleaños.

Con un carrusel de fotos donde se ve a la familia disfrutar de un paseo en barco por el río Sena, el futbolista ha felicitado a su mujer con un emotivo mensaje. “Si la vida se mide por las personas que te acompañan en ella, soy la persona más afortunada”, ha comenzado escribiendo. De igual forma, le ha dado las gracias por ser siempre su mayor apoyo: “Gracias, cariño, por darme la mano en cada reto, por afrontarlo de frente, con entereza y valentía, por sonreír por dentro y por fuera y por enriquecer el alma de aquel que toca la tuya. Te felicitamos a ti, pero la suerte es nuestra de tenerte. ¡Feliz cumpleaños! Te queremos con locura, mi amor”.

Además de estas emotivas palabras, que seguro han tocado el corazón de la presentadora, el jugador del PSG ha compartido un vídeo disfrutando de su paseo por el Sena que ha terminado con un emocionante beso. “Feliz cumpleaños, mi amor”, ha compartido con sus miles de seguidores. No conforme con su emotiva felicitación, Ramos ha llenado sus stories de Instagram con fotografías de sus hijos deseando un feliz cumpleaños a su madre. Una declaración de amor en toda regla.

Pero no es la primera vez que vemos a la ‘comunicadora con alma rockera’, como ella misma se apoda, disfrutar de las calles y monumentos parisinos. Si la Torre Eiffel ha sido el mejor escenario para sus fotografías, la Ópera Garnier ha sido el edificio que más le ha impresionado. “¡¡¡Todavía estoy en shock!!! Opera Garnier es de lo más impresionante que he visto en mi vida. Preciosos detalles a cada paso que das, majestuosa y llena de vida”, compartía en sus redes sociales junto a varias fotos que demostraban lo increíble que era. Siguiendo el hilo de los lugares imprescindibles de visitar en París, el Museo de Orsay es una auténtica recomendación para la presentadora. “Por fin he podido visitar el Musée d’Orsay, que alberga la mayor colección de obras impresionistas del mundo. Es una auténtica maravilla”, publicaba.

La colaboradora de El Hormiguero se mudó a la ciudad del amor el pasado verano, cuando Sergio Ramos fue fichado por el Paris Saint Germain. Allí han vivido millones de aventuras, han recorrido la ciudad como verdaderos turistas y han dejado instantáneas familiares para la eternidad. Sin embargo, puede ser que sea el último cumpleaños de la nueva jurado de El Desafío en la ciudad francesa. Y es que, el futuro profesional de Sergio Ramos siendo parte del equipo francés, se encuentra colgando de un hilo. Sus lesiones y su casi inexistente participación en esta temporada, han colocado al defensa en el punto de mira de la directiva que, a pesar de haber firmado un contrato de dos años, no ve claro el futuro del sevillano en el equipo. Aún sin tener nada claro, al defensa ya le han llovido las propuestas. Entre los destinos con más peso se encuentran Los Ángeles o Miami, unos planes que pondrían la vida y los proyectos laborales de Pilar patas arriba.