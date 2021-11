Pilar Rubio cuenta cómo es su frenético día a día en París

Pilar Rubio ha hecho un alto en el camino para presentar en Madrid su nuevo libro: Mi método para llevar una vida saludable. Un relato sobre todas aquellas técnicas que ha seguido ella para lograr implementar un estilo de vida que le mantiene activa. Un bautismo que llega en otro día importante para su marido.

Sobre el proceso que ha seguido su libro y el contenido, la presentadora cuenta que «el proyecto surge desde hace más de un año. He hecho muchas entrevistas, encuentros con profesionales de diversos campos: sexología, mindfulness, psicología, estética, cuidados de belleza y la fisonomía de la mujer, nutrición, entrenamiento… cuento esto porque es el método que me funcioné. Yo hace unos años cambié mi estilo de vida, mi forma cuidarme, empecé a escucharme. Eso me ha convertido en una persona más estable y enérgica, logrando la mejor versión de mí misma. Hay que cuidarse uno para cuidar a los demás».

Mucho se ha hablado sobre la alimentación y la dieta que sigue Pilar Rubio. Ella no considera que se restrinja: «No es cuestión de ser estricta, es saber lo que tienes que comer y cuándo te lo tienes que comer. Sobre todo que la alimentación sea de calidad, que sean nutritivos, te aporten energía y en definitiva calidad de vida».

La transformación de hábitos que Pilar ha hecho durante su vida, en pro de otros más saludables, es algo que transmite a sus hijos: «Por supuesto, mis hijos tienen su plan nutritivo para que no les falte ningún alimento que les proporcione energía. Tienen su menú diario, diferente y equilibrado. Así rinden a tope. Son niños y necesitan lo más». La madrileña reconoce que es insistente y desvela una divertida anécdota: «Soy muy pesada con eso, estoy muy encima pero he conseguido que se diviertan comiendo. Cuando les pongo brócoli para ellos es ‘qué guay mamá, arbolitos’. Se puede comer de manera variada, no solo un filete con lechuga sino recetas con muchas especias y demás», apostilla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pilar Rubio (@pilarrubio)

Otro pilar de su vida es el ejercicio físico. Pilar Rubio dice no dedicarle mucho tiempo: «Hago 1 hora al día, que creo que de 24 horas que tiene, quitarle solo una para entrenar no está mal. A veces esa hora es a las 6 de la mañana, a mediodía o a las 23:00. Para mí es una religión porque es lo que hace que me ponga las pilas».

Este estilo de vida tan activo no es fácil compaginarlo con su agitada agenda, sus constantes viajes a España y cuatro niños. Lo reconoce: «No es fácil sacar tiempo». Y cuenta cómo es un día en su vida diaria: «Hay veces que me levanto por la mañana, me pongo a entrenar, preparo a los niños para el colegio, los dejo. Me pongo a estudiar francés dos horas, luego inglés otras dos. También estoy con el bebé para arriba y para abajo, dándole de comer, durmiéndolo. Cuando eso pasa pues hago una clase de kickboxing o lo que sea. Ya por la tarde me pongo con los deberes, cenas y luego sigo estudiando a las once de la noche».

Sorprende que toda una celebridad en redes como ella reconozca que no le dedica demasiado tiempo: «Si te digo la verdad, me dedico más a vivir que a contar. En este momento tengo tal saturación de trabajo, organización y cambios, me hacen no estar tan pendiente. Si encuentro un hueco para poder publicar lo hago pero mi prioridad es mantener una estabilidad familiar y laboral», argumenta.