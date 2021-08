Detrás del espectacular cuerpo que luce Pilar Rubio hay un secreto que ella misma se ha encargado de desvelar: un menú de comidas adaptado a su composición corporal y actividad física. Es una de las mujeres que más se cuida y que encima disfruta haciéndolo. El deporte y la buena alimentación forman parte de su rutina diaria. Sus buenos hábitos son imitados por muchísimas personas que, al igual que la colaboradora, buscan los mejores resultados, que pasan por mejorar el aspecto físico.

Para todos aquellos que estén en búsqueda o en mantenimiento de una vida sana, Pilar ha compartido su planning semanal de comidas. Una por una. Todo lo que se lleva a la boca de lunes a domingo. Y es que, si somos lo que comemos como se suele decir habitualmente, su caso es muy ejemplarizante. ¿Quieres saber en qué consiste la alimentación de Pilar Rubio?

Para darlo a conocer ha compartido una fotografía junto a su nutricionista clínica, Elisa Blázquez, la máxima responsable de que la mujer de Sergio Ramos haya alcanzado la mejor versión de sí misma. «Os adjunto mi plan de comidas semanal. a todos los que pensáis que estar en forma equivale a pasar hambre, creo que el secreto está en elegir bien lo que comes y cuándo lo comes», comienza diciendo.

A continuación, Pilar ha publicado su tabla de comidas, no sin antes avisar de que «la alimentación es fundamental para el cuidado de la salud. para mí es básico adaptarla a los entrenamientos de cada día, lo necesito para estar a pleno rendimiento, conseguir los objetivos de ganancia muscular y hacer una buena prevención de salud».

A continuación, la madrileña desgrana algunos detalles clave de su nutrición: «Os comparto uno de los menús semanales que me hace mi nutricionista Elisa Blázquez en función de las cargas de entrenamiento, ritmo de vida y mis gustos. En este menú buscamos un correcto equilibrio de nutrientes, pero no solo eso… es importante no perder el disfrute por la comida con recetas apetecibles, aportar mucha variedad y calidad para que la cantidad de micronutrientes y antioxidantes sea alta». Carnes, pescados, huevos, pastas, arroz, quinoa, frutos secos… proteína, grasas saludables e hidratos son la base de toda buena dieta. Además, se permite hasta 3 comidas libres a la semana. Todo un lujo. ¿Quién dijo que comer sano era aburrido?

Pilar Rubio aclara para finalizar algo importante. Cada persona requerirá de un plan de comidas diferente en función de sus parámetros biométricos y de su actividad física. No debe comer las mismas calorías diarias una persona sedentaria que aquella que entrena fuerza o sale a correr frecuentemente: «Este ejemplo está diseñado para mí después de un buen chequeo de salud, cada uno tiene que buscar su equilibrio en función de multitud de factores. Os animo a buscar siempre calidad y variedad en vuestra dieta ¡será vuestra mejor aliada!», concluye.