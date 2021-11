Sergio Ramos está a punto de llegar a su catarsis. Este miércoles, el PSG juega un trascendental partido de Champions League contra el Manchester City, en la fría ciudad británica. Y allí va a estar el español. Más de cuatro meses después de aterrizar en París, el futbolista está recuperado de la lesión que le ha lastrado todo este tiempo y está convocado con el resto de sus compañeros, listo para debutar. La pregunta es, ¿lo hará?

Pilar Rubio y su marido afrontan un día absolutamente clave. Una fecha esperadísima que pone fin a una adaptación complicadísima a su nueva casa. Desde un primer momento París se convirtió en su renovado escenario de vida. Una ciudad cercana a España, glamurosa, con una interesante oferta cultural, gastronómica y de ocio y un club campeón para Sergio Ramos. Pero pronto el sueño se tornó en pesadilla. Pero ahora se puede cumplir la materialización del motivo por el que abandonaron su idílica vida en Madrid.

El destino ha querido que Pilar Rubio no vaya a estar presente en el día ‘D’ para su marido pero por un buen motivo. El hecho de que juegue en Inglaterra y entre diario dificulta mucho la posibilidad de acudir a verlo jugador en directo. Otra cosa distinta sería que el encuentro fuera en París. Sea como fuere, lo cierto es que el mismo día que Sergio puede jugar su primer partido con su nuevo club, la presentadora vive otro día importante.

Pilar estará este miércoles en Madrid desde primera hora de la mañana para presentar su último libro, Mi método para llevar una vida saludable. Se trata de una guía que repasa las etapas de la vida de la mujer y habla sobre ejercicio, alimentación y cuidado terapéutico. El libro está escrito por la propia colaboradora, y en el narra su experiencia en primera persona. Además, cuenta con la colaboración de Caroline Correia –experta en rehabilitación posparto, embarazo y suelo pélvico–, Noé Todea –entrenadora personal– y Elisa Blázquez –nutricionista integrativa.

Buena muestra de que es una jornada importante para ella, es que ha bloqueado su agenda televisiva, ya que no acudirá a su puesto como colaboradora de El Hormiguero en toda la semana, tal y como ha podido saber Look.

No hay que olvidar que el exjugador del Real Madrid llegó lesionado a París, aquejado de una dolencia en el sóleo que se ha complicado más de la cuenta. De hecho, solo ha jugado cinco partidos 2021. Cuatro meses apartado de sus compañeros, entrenando en solitario y sin poder participar. Lo que empezó como algo sin importancia ha terminado por dilatarse más de lo esperado. Eso hizo elevar el nivel de la crítica, primero entre algunos sectores de la prensa y comentaristas deportivos, que apuntaban a que estaba “viejo” y su fichaje había sido un chasco, pero después llegó lo grave.

Dentro del propio nuevo club de Sergio Ramos se empezó a dudar de él. De sus propios aficionados a algún directivo molesto con que el marido de Pilar Rubio no haya jugado todavía. Los palos llegaron a tal punto que Sergio se convirtió en objeto de mofa y algunos titulares se referían a él como “el fantasma de la ciudad deportiva del PSG”. Momentos muy duros en los que necesitó el apoyo de su familia más que nunca. Sus hijos y mujer se convirtieron en su bastión mientras él se machacaba en el campo de entrenamiento.

Si bien es cierto que durante un tiempo extrañó mucho no ver a Sergio Ramos y Pilar Rubio hacer planes ni subir contenido a redes sociales juntos, esta semana se volvieron a dejar ver con motivo del cumpleaños de su hijo Marco. Fin a las especulaciones, justo la misma semana que el español tiene el alta médica para poder volver. No obstante, no será hasta este sábado por la mañana cuando se sepa si se produce su estreno con el PSG o no y por ende el fin de su pesadilla.

Ahora llega el momento más esperado para los dos. Manchester es el escenario elegido para ver el debut de Sergio Ramos, aunque Pilar Rubio tendrá que esperar para ver a su marido desde las gradas. Ha costado, pero ya han llegado al final del túnel.