Pilar Rubio puede presumir de un nuevo hito en su vida. Su cuenta de seguidores en Instagram sigue sumando cifras y ya ha superado la barrera de los 7 millones. Una cantidad importante y que habla del buen engagement que tiene con sus seguidores. Hay confianza entre sus publicaciones y la respuesta de quienes la siguen y eso hace que cada día sume nuevos adeptos. Como no podía ser de otra manera, lo ha celebrado por todo lo alto.

«Somos 7 MILLONES y no paro de sonreír 😃

Gracias a [email protected] por ser parte de mí ❤️». La madrileña ha escogido una manera muy original de festejar este hito: subir un vídeo en el que se muestra sonriendo, mostrando su felicidad por ello y aireando su flamante melena al viento. Todo ello con un cómodo y estiloso look que a buen seguro se convierte en tendencia, como todo lo que estrena. De hecho, es una voz muy autorizada para hablar de moda ya que cada semana en El Hormiguero.

En esta publicación para celebrar su aumento de seguidores se aprecia perfectamente el cambio de look que la mujer de Sergio Ramos ha acometido hace pocos días. Pilar Rubio ha querido empezar el 2022 refrescando su imagen y para ello se ha teñido el pelo con el conocido color Dark Vainilla, uno de los tonos de pelo que van a ser tendencia en este 2022. Visualmente es muy refrescante y aporta mucha más claridad a su rostro. Se trata, sobre todo, de un matiz ideal para mujeres castañas que buscan dar luz a su cabello, pero también para aquellas de pelo azabache. El complemento ideal en el caso de Pilar Rubio son sus ojos claros. Algunos internautas bromeaban en redes refiriéndose a ella como ‘Pilar Rubia’.

El cariño que recibe en redes sociales es una grandísima alegría que encauza la mala noticia con la que la colaboradora arrancó el año: la muerte de su perro. «Jagger, me quedo con estos momentos… No me salen las palabras. Te quiero mucho. Descansa en paz». Con esas tristes palabras despedía a su pastor alemán, una de las mascotas más veteranas de la familia.

Pilar Rubio no es la única que ha tenido novedades en su vida recientemente. Su marido Sergio Ramos está también de enhorabuena. El futbolista acaba de abrir las puertas de su nuevo gimnasio en Madrid en alianza con la cadena John Reed. Ambos esperan que este espacio deportivo se convierta en templo para todos los amantes del fitness de la capital española. Tanto Pilar Rubio como él predican con el ejemplo y transmiten a sus seguidores su gusto por un estilo de vida saludable.