Pilar Rubio empieza el año devastada por una mala noticia

No ha podido empezar peor el año para Pilar Rubio. La madrileña ha sufrido la muerte de uno de los perros que el matrimonio tenía. Se trata de Jagger, un pastor alemán que era uno de los más veteranos de sus animales de compañía. Tanto ella como Sergio Ramos han utilizado sus redes sociales para despedir con bonitas pero tristes palabras a su mascota.

«Jagger, me quedo con estos momentos… No me salen las palabras. Te quiero mucho. Descansa en paz». Esas eran las palabras que utilizaba Pilar Rubio para lamentar públicamente el fallecimiento de su perro. Además, ha posteado varias imágenes en forma de recuerdos. La foto se ha llenado de comentarios de algunos rostros conocidos que han querido brindarle cariño en estos duros momentos. Carmen Lomana se ha mostrado muy empática: «Qué pena! Nadie que no haya tenido perro sabe el dolor de su ausencia», escribía. Bibiana Fernández, Beatriz Espejel o Vania Millán también han dejado su sello.

La pérdida también ha sido muy dolorosa para Sergio Ramos. El futbolista ha definido a Jagger como «el líder de la manada». En su caso, no ha sido publicación fija sino stories las que ha utilizado como método para despedirse del perro.

El pastor alemán era el más mayor de una camada formada por hasta ocho perros, que hacían las delicias de toda la familia. El primer hijo de la pareja, Sergio Ramos Jr, estaba especialmente vinculado a él por haber vivido muchos momentos mágicos juntos durante los primeros años de su vida. De hecho, era normal verlo corretear por la mansión que Pilar y Sergio tienen en el norte de Madrid. Si hay algo positivo en todo esto es que todavía tienen 7 canes con para paliar la dura ausencia del «líder»: Tango, Chulo, Lizzy, Tana, Zafiro, Bella y Lobo.

Pilar Rubio y Sergio Ramos: de las vacaciones a la vuelta a la rutina

La triste noticia llega tan solo unos días después de que viéramos al matrimonio rezumar felicidad. Tanto Pilar como Sergio habían hecho las maletas para viajar hasta Cabo Verde y pasar allí el fin de año junto a sus hijos.

Allí disfrutaron de un paisaje de postal. Se bañaron en las aguas del archipiélago volcánico del norte de África entre delfines, jugaron con los pequeños y se dieron mucho amor, que obviamente publicaron en sus redes sociales. Sergio Ramos y Pilar Rubio se encuentran en un gran momento después de que en julio de 2021 culminaran su mudanza a París. Aunque los primeros meses surgieran algunos escollos que retrasaron su adaptación, actualmente están perfectamente acoplados a la ciudad del amor. Por si fuera poco, el andaluz ha comenzado ya a entrar con regularidad en los planes de su entrenador, algo que la familia celebra.