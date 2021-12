Sergio Ramos y Pilar Rubio están acabando el año de la mejor manera posible. Los dos han logrado buscar un hueco en sus agendas, coincidiendo con el parón navideño en la liga francesa, para emprender rumbo hacia una nueva experiencia. Sin desvelar el destino en el que se encuentran, ambos están llenando las redes sociales de postales de ensueño con el mar como protagonista. Un viaje en el que no ha faltado la compañía de sus cuatro hijos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sergio Ramos (@sergioramos)

Esa imagen de unión y de eternamente enamorados que siempre plasma la pareja la han trasladado para su aventura en este paraíso no ubicado hasta el momento. No obstante, los seguidores, siempre ávidos y muy rápidos, han situado estas playas como las de Cabo Verde, un archipiélago volcánico situado frente a la costa noroeste de África.

Nada más llegar se hicieron una fotografía de familia en la que solo faltaba el pequeño Máximo Adriano. Ramos y Rubio se han mostrado muy acaramelados y la presentadora no ha dudado en publicar una foto besando en los labios a su marido, a bordo de una embarcación. Además, se han dejado ver bañándose en el mar y con outfits completamente veraniegos.

A buen seguro que si para algo les sirve este viaje es para recargar pilas de cara al año nuevo. Quienes también se lo están pasando en grande son sus hijos, que disfrutan del mar y de la compañía de esos delfines que no paran de nadar junto al barco con el que surcan las aguas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pilar Rubio (@pilarrubio)

De cara al 2022 que está a punto de entrar, Sergio Ramos y Pilar Rubio tienen muchísimas esperanzas depositadas en él. En materia laboral, el defensa del PSG espera poder obtener la continuidad sobre el terreno de juego que no ha tenido desde que aterrizó en su nuevo club, por culpa de las lesiones. Por delante tiene varios retos en forma de trofeos que ganar. En rojo también tiene marcado esa eliminatoria de Champions League contra el Real Madrid que le hará volver a la que fue su casa en marzo.

En lo que a Pilar Rubio se refiere, el nuevo año apunta a ser igual o más de frenético que el que expira. Continuará disfrutando de los encantos de la ciudad del amor, aprendiendo francés y haciendo planes en familia. En su trabajo continuará participando en El Hormiguero, llevando cada semana las últimas tendencias de moda. Eso sin olvidar otros proyectos que le saldrán como imagen de marca o su faceta como escritora.

Uno de los propósitos que podría marcarse para el nuevo año es cambiar algo de su extenuante rutina diaria en París, que ella misma desgranó hace algunas semanas: «Hay veces que me levanto por la mañana, me pongo a entrenar, preparo a los niños para el colegio, los dejo. Me pongo a estudiar francés dos horas, luego inglés otras dos. También estoy con el bebé para arriba y para abajo, dándole de comer, durmiéndolo. Cuando eso pasa pues hago una clase de kickboxing o lo que sea. Ya por la tarde me pongo con los deberes, cenas y luego sigo estudiando a las once de la noche».