Sergio Ramos ha vivido la alegría que llevaba mucho tiempo esperando, su debut con el PSG. Una fecha para la que no ha podido contar con el apoyo de su familia físico, puesto que el partido de liga francesa se ha disputado en Saint-Etienne, a unos 480 kilómetros de París. Pero sí que lo ha tenido de manera virtual.

Toda la familia del defensor andaluz estaba pendiente este pasado domingo del primer encuentro de Ramos con su nuevo equipo. Y el resultado no pudo ser mejor ya que el conjunto francés ganó 1-3 y el exjugador del Madrid hizo una actuación destacada, completando todo el partido tras meses de ausencia.

Un hecho que ha logrado despertar el orgullo en una Pilar Rubio que se ha convertido en el baluarte de Sergio Ramos, en su máximo apoyo durante este tiempo que ha estado lesionado. Unos minutos antes del partido, la presentadora ha grabado un vídeo junto a sus cuatro hijos para desearle suerte y vaya que si lo ha conseguido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pilar Rubio (@pilarrubio)

«Feliz Navidad», decían, muy juguetones, los hijos del matrimonio. «Papá, te deseamos mucha suerte para el partido. Sabíamos que tenías muchas ganas». «Que lo vas a hacer muy bien y que vamos a estar aquí para apoyarte. Que te queremos mucho, que vamos a estar aquí viéndolo»… «y que marques muchos goles», decía uno de los pequeños.

Pilar Rubio ha acompañado el divertido vídeo con un mensaje escrito: «Cariño, enhorabuena por tu regreso. Los que estamos a tu lado sabemos lo que has sufrido, pero sobre todo lo que has trabajado y te has sacrificado para volver al campo, donde eres feliz. Y eso nos hace felices a nosotros. Te queremos, mi amor. Siempre contigo, @sergioramos. #SergioJr #Marco #Alejandro #MáximoAdriano 🎥 La previa del partido 😝».

Una vez terminado el partido, Sergio Ramos se dedicó a repostear todas las menciones que había recibido en Instagram de amigos, seres queridos y fans. Uno de los más especiales ha sido el de su hermana Mirian y sus sobrinos, vestidos con la camiseta del sevillano.

La felicidad ha llegado a los Ramos después de unos meses muy difíciles, donde la aclimatación a París no ha sido la idónea y donde el futbolista se ha convertido en objeto de críticas. Eso ha quedado atrás y basta con ver la cara de felicidad que exhibía el propio Sergio Ramos tras su debut:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sergio Ramos (@sergioramos)

«Victoria y regreso. ¡Qué ganas tenía! No os hacéis una idea. Han sido meses difíciles, de incertidumbre, muchos cambios y sobre todo dolor por no poder hacer aquello que me apasiona, jugar al fútbol. Pero eso ya forma parte del pasado, del aprendizaje y del bagaje personal, y ahora solo miramos al futuro con ilusión y optimismo. Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí, con una palabra de ánimo y cariño, especialmente a mi familia, siempre incondicional. Seguimos y vamos a por más», ha renocido en sus redes.