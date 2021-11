El futbolista español está de celebración. A mediodía de hoy el Paris Saint-Germain se hacía eco de una de las noticias más esperadas: Sergio Ramos vuelve a los terrenos de juego. Y qué mejor manera de hacerlo que siendo titular ante el Saint-Étienne. Una ocasión en la que el sevillano tendrá la oportunidad de demostrar que, pese a haber permanecido en segundo plano desde el pasado mes de mayo, tenía muchas ganas de volver a hacer lo que más le gusta.

Ha sido este mismo sábado cuando el marido de Pilar Rubio ha podido disputar los primeros minutos con su nueva camiseta tras haber superado una larga lesión en el sóleo de su pierna izquierda. Unos achaques que le obligaron a abandonar las canchas por tiempo indefinido, provocando así los continuos ataques por parte de la prensa ante su tardía vuelta, calificándole como “el fantasma de la ciudad deportiva del PSG”. Unas palabras que probablemente hayan sido muy duras para el zaguero y de las que hoy mismo podrá despedirse para dar comienzo a una nueva etapa sin la camiseta blanca.

Fue la semana pasada cuando tanto el central como su esposa quisieron acallar rumores y demostrar su gran predisposición con el equipo parisino disfrutando del último partido del conjunto junto a su pequeño Máximo Adriano. La colaboradora de El Hormiguero hizo público este entrañable momento a través de sus redes sociales, confirmando que la familia permanece más unida que nunca apoyando a Ramos pese a las dificultades: “Tarde de partido @psg!!! Allez Paris!!!”, escribió la influencer bajo un vídeo en el que se apreciaba al exmadridista visiblemente ilusionado ante la victoria de su equipo por 3-1 contra el Nantes.

No cabe duda de que el debut de Sergio Ramos se ha hecho esperar, y mucho. Mauricio Pochettino no quería contar con el defensa andaluz hasta que estuviera completamente recuperado de sus achaques, aunque se preveía que ese momento cada vez estaba más cerca. El técnico argentino dio luz verde al regreso del futbolista a las convocatorias, y aunque se esperaba que a finales de octubre pudiera formar parte del equipo titular, no ha sido hasta un mes después cuando lo ha logrado. Su vuelta a los entrenamientos colectivos tuvo lugar hace tan solo unas semanas y sus escasas apariciones mediáticas dejaban entrever que las recaídas estaban suponiendo un verdadero mazazo en su carrera profesional.

La una de la tarde del día de hoy ha pasado a formar parte de la historia futbolística de Sergio Ramos. Los últimos cuatro meses en París no han sido nada fáciles para el central español, que ha tenido que lidiar con la presión de los hinchas de su nuevo equipo, ansiosos por presenciar la vuelta a los campos de su nuevo jugador. Entre tanta polémica se situaba su esposa, que pese a haber tenido que trasladar su residencia a la capital francesa, se ha visto obligada a hacer viajes de trabajo hasta Madrid para dar continuidad a su sección en El Hormiguero. Unas idas y venidas que se harán mucho más amenas ahora que a Ramos parece sonreírle la suerte de nuevo.