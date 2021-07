Todos los pasos que Sergio Ramos ha ido dando, desde que supo que no iba a continuar en España hasta que se ha concretado su marcha a París, han estado medidos con lupa. Junto a su inseparable hermano René han buscado la fórmula para encontrar un equipo potente en Europa, un sueldo nunca inferior al que percibía en el Real Madrid, al menos años de contrato para garantizar cierta estabilidad en la familia y mantener el número que ha llevado en la espalda durante prácticamente toda su carrera deportiva: el 4.

Para el andaluz era sumamente importante lucir en su camiseta el mismo dorsal con el que se hizo grande. Así se lo hizo saber a su nuevo club pese a que estaba ocupado por Thilo Kehrer, defensa alemán del PSG que hasta la temporada pasada había sido bastante utilizado. No era una cuestión únicamente de voluntad -que también- sino una estrategia más enfocada al mercado.

Oficial: El PSG anuncia en su página web que Sergio Ramos llevará el 4 en París. El dorsal pertenecía a Thilo Kehrer, pero el conjunto parisino alega que tenían que darle el número a Ramos para conservar su marca «SR4». https://t.co/zier2q99zn — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) July 7, 2021

La prensa especializada en fútbol francés habla de que Sergio Ramos habría pedido expresamente utilizar el dorsal ‘4’ para poder mantener así su marca personal ‘SR4’, tal y como ha confirmado la propia entidad. Dicho y hecho.

¿Qué implica este movimiento? Por un lado, el de Camas consigue potenciar su propia marca, que hasta el momento no es ni mucho menos una de las más valiosas. Asimismo consigue no perder su esencia al no renunciar a las iniciales con las que se le conoce y que dan nombre tanto a su página web como a uno de sus negocios clave: Yeguadas SR4.

Los caballos son la otra gran afición de Ramos junto al fútbol y la música. Gracias a su yeguada lo disfruta plenamente. Se trata de un proyecto que tiene detrás el apoyo económico de la empresa Albis Inversiones 2008, de la que Sergio Ramos es administrador y cuyo capital social asciende a los 2.662.137 de euros. Ubicada en la localidad sevillana de Bollullos de la Mitación, es un sueño hecho realidad para él pese a que no le da beneficios: «Allí se combinan mi pasión por los caballos y por la cultura andaluza gracias a un estupendo equipo de trabajo con el que estoy seguro que seguiremos consiguiendo muchos éxitos. Cada vez que puedo, me voy allí, al campo, donde desconecto y disfruto», dice él mismo en su sitio web oficial, muy desactualizado desde hace tiempo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yeguada SR4 (@yeguadasr4oficial)

Sergio Ramos y el márketing

Detrás de la petición del marido de Pilar Rubio hay una decisión puramente de márketing. Look se ha puesto en contacto con expertos en análisis de imagen y posicionamiento de personajes públicos para constatar que este movimiento únicamente responde a su deseo por potenciar la marca ‘SR4’, por más que esté lejos de otras mucho más grandes dentro del sector deportivo como pueda ser la de ‘CR7’ de Cristiano Ronaldo. Sergio Ramos quiere seguir creciendo y consiguiendo éxitos, dentro y fuera del terreno de juego.