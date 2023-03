No corren buenos tiempos para el deporte y mucho menos para el fútbol. Lamentablemente, no está motivado por nada relacionado puramente con el mismo, sino por las sospechas que se ciernen sobre algunos de sus personajes populares. Esta semana se ha conocido que Achraf Hakimi está siendo investigado por la Justicia francesa por -presuntamente- violar a una joven francesa de 24 años. Una desagradable noticia que se suma a las que antes protagonizaron otros reconocidos jugadores como Dani Alves o Robson da Souza, más conocido como Robinho.

En el caso del jugador marroquí del PSG las cosas se han puesto de lo más complicados. La chica supuestamente agredida -que no quiso presentar denuncia- ha relatado a la Policía cómo fue el encuentro íntimo que tuvo en casa de Hakimi hace algunas semanas: «Me besó la boca, me levantó la camiseta y me besó los pechos aunque le dije que no».

La versión de la joven apunta a que llevaba tiempo hablando con Achraf Hakimi por la red social Instagram, hasta que un día cogió voluntariamente un coche con conductor que le transportó a casa del marido de Hiba Abouk: «Cogí un VTC que él mismo me pidió y una vez en su casa las cosas empezaron a salirse de control. A pesar de que le dije que no una y otra vez, consumó la violación», ha sostenido.

La abogada del exjugador del Real Madrid ha desmentido los hechos: «Las acusaciones son falsas. Está sereno y a disposición de la justicia». En la misma línea se ha expresado su club. El Paris Saint-Germain ha tomado partido por su asalariado y ha deslizado a Le Parisien -su periódico de confianza- que «El club apoya al jugador que ha negado con firmeza las acusaciones y confía en la justicia». Mientras tanto, su mujer es quien permanece en silencio y sin querer hacer declaraciones, entre fuertes rumores de ruptura.

El que de momento está pagando con la prisión preventiva es un Dani Alves que está entre la espada y la pared. Tristemente, el fútbol está dejando casos de agresiones sexuales a mujeres. Algunos casos obtienen su desenlace, otros se esfuman por el camino y otros se silencian a través de acuerdos económicos secretos entre las partes implicadas. El caso del marido de Joana Sanz está pendiente de ser juzgado.

Hace unos años, la agresión sexual salpicó al fútbol en la figura del jugador del Manchester City Benjamin Mendy, quien hace poco fue absuelto de seis cargos de violación y de uno más de agresión sexual por el Tribunal de la Corona de Chester. El francés logró eludir la condena de cadena perpetua.

También en Manchester estalló otro caso de supuesta agresión sexual, la del jugador del United Mason Greenwood, detenido en dos ocasiones y acusado de violación y de agresión por Harriet Robson, su expareja.

Uno de los últimos casos en conocerse ha sido el del exdelantero del Real Madrid, Robinho. El habilidoso brasileño ha conocido que debe cumplir los nueve años de prisión a los que se le sentenció en su país por participar en una violación grupal en Italia, o los de Ched Evans y Adam Johnson, quienes ingresaron en prisión dos y tres años, respectivamente, tras ser acusados de violación.