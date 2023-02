La presunta violación cometida por Dani Alves (39) a una joven de 23 años en la madrugada del pasado 30 de diciembre, por la que está en prisión provisional sin fianza, ha llevado al límite y puesto en el foco mediático a su esposa, la modelo tinerfeña, Joana Sanz (29), que ya habría pedido el divorcio al ex jugador del FC Barcelona.

Fue la periodista Leticia Requejo quien aseguró el pasado martes en El Programa de Ana Rosa la decisión de Joana de pedir el divorcio a Alves después de que éste asegurase que había mantenido relaciones consentidas con la joven que lo acusa de agresión sexual. Según Requejo, la modelo quería comunicárselo ella misma mediante un vis a vis con el brasileño, pero finalmente habrían sido sus abogados quienes se lo han comunicado. «Podemos confirmar que le ha pedido el divorcio a Dani Alves. Ella la semana pasado pidió un vis a vis y él lo rechazó. También me cuentan que ahora Joana se arrepiente de esas primeras declaraciones que ella hace defendiendo primero la postura de su marido. Una decisión que ella toma, en parte, porque se lo pide la abogada de Dani Alves», señaló Requejo.

Algo que ha ratificado este jueves en el mismo espacio. «La información es la que es. Joana Sanz le ha pedido el divorcio a Dani Alves a través de unas terceras personas, que son sus abogados», ha reafirmado la periodista que, además, ha agregado que tras la negativa de Alves de un encuentro en prisión con la modelo, la pareja mantuvo una conservación telefónica por petición de él. «Cuando Dani se entera de la decisión de Joana, éste llama a Joana. La conversación entre ambos dura muy poco. Alves le pide a Joana que lo espere, que no quiere perderla y que la quiere mucho. Joana le dice que tienen pendiente una conversación y que está dispuesta a esperarlo. Esto no quiere decir que ella se echase atrás con la decisión de divorciarse, todo lo contrario. Sigue firme, aunque le han recomendado que deje de hablar porque es algo que no beneficia a ninguno de los dos. Ella está dispuesta a esperar a que él salga de prisión y quiere mantener una conversación cuando, el día de mañana, Alves salga», ha explicado.

Unas palabras a las que los colaboradores del programa presentado por Ana Rosa Quintana (67) han apuntado que «la actitud de Dani Alves de buscar un lío de una noche invita a pensar que no era la primera vez y eso también lo tiene que estar valorando la señora». «También tiene que estar valorando que hay muchos indicios que apuntan a que esto podría ser verdad y eso sería seguir conviviendo con un monstruo, a mi parecer. Yo no puedo seguir conviviendo con una persona que, presuntamente, todo apunta a que pueda ser así».

Joana Sanz no ha pronunciado al respecto de estas últimas informaciones. Sí lo hizo, no obstante, el martes a través de un comunicado en su perfil de Instagram, donde desmintió que hubiera dejado de apoyar al que todavía es su marido, obviando, sin embargo, el tema del divorcio y los datos aportados por Requejo.