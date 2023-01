Joana Sanz (29) está al límite. A la pérdida de su madre, quien falleció hace poco más de una semana a causa de un cáncer en el útero, se le suma la encarcelación de su hasta ahora marido, Dani Alves (39), que permanece desde el pasado 20 de enero en prisión provisional sin fianza por una presunta violación sexual a una joven de 23 años en una discoteca de Barcelona en la madrugada del 30 de diciembre; y todo lo que esto ha supuesto en el desarrollo de su día a día.

Y es que sin ir más lejos, hace escasas horas, la modelo tinerfeña, ha denunciado a través de su cuenta de Instagram ser víctima de acoso y graves insultos en la mencionada red social. Lo ha hecho a través de sus stories, mostrando hasta tres capturas de pantalla diferentes en las que se pueden leer algunos de los comentarios que ha recibido en los últimos días, donde los usuarios, la «invitan» incluso a quitarse la vida. «Eres una pedazo de hijo de puta. Tu marido es un violador», «Eres cómplice de un violador», «Qué poca vergüenza tienes», «Lo que vas a tener que aguantar por defender a tu manera a las mujeres. ¿Aguantarás con el violador siendo una cornuda? O mejor dejarle y demostrar que tú también te acercaste a él por dinero. Eso pasa por hablar de más. Yo si fuera tú me suicidaría y así no lo sufres, que eres un malgasto de piel. Pásame tu Onlyfans para poder ayudarte a vivir», dicen los internautas.

Si bien la modelo defendió en primera instancia a su marido de lo sucedido, defendiéndole de los hecho incluso públicamente : «Yo he visto cómo las mujeres se acercan a mi marido, y si lo hacen en mi cara qué no harán cuando yo no estoy», aseguró en el programa Y ahora Sonsoles. «Yo sé lo respetuoso que es Dani»; en los últimos días, y tras ver la luz nueva información del caso, la modelo ha lamentado a situación y decidido mantenerse al margen de lo ocurrido.