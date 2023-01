Máximo Huerta, el que fuera ministro de Cultura (por poco tiempo) visitó este lunes El Hormiguero, espacio conducido por Pablo Motos. Fue precisamente durante esta intervención donde el escrito contó, ante la atenta mirada de los allí presentes, cómo vivió su dimisión. Declaraciones que han tenido tal repercusión que esta misma mañana, Ana Rosa Quintana se ha mostrado asombrada lo que dijo el autor de Una tienda en París sobre cómo se lo tomó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

«Máximo Huerta le contó ayer a Pablo Motos cómo fue su dimisión y es…», ha comenzado diciendo Ana Rosa Quintana al mismo tiempo que medía sus palabras a la hora de dar su opinión al respecto. Segundos después ha dado paso a un vídeo con los totales del ex ministro. «Entré a hablar con él, a decirle me voy, no pasa nada. Lo que me resultó paradójico es que empezó a hablar de él, de cómo se le vería en la historia en el futuro. Empezó a hablar de todos, que acaban mal en política, mira cómo acabó Zapatero, mira cómo acabó Aznar, mira cómo acabó González… De mí, ¿qué dirán? A mí me dieron ganas de decir, padre, que estoy hablando yo», contó Máximo Huerta al presentador.

«Bueno, el otro iba a presentar su dimisión, o que le dimitieran, era un momento tal, pues en vez de hablarle de él, de consolarle, o prometerle o agradecerle, solo hablaba de él mismo», ha apuntado la presentadora, atónita por lo que acababa de escuchar. «¡Qué dirá de mí la historia!, le dijo», ha comentado Ana Rosa Quintana alucinada. «Es una preocupación de Sánchez que ha vuelto a repetir», ha continuado rotunda en el espacio que lleva su nombre.

Además, Ana Rosa Quintana ha aprovechado el momento para defender a Máximo Huerta. «Dimitió por una chorrada que, además, después ganó en los Tribunales y había pagado ya… Dimitió sin haber cometido ningún delito», ha sentenciado la presentadora.

El dinero que cobró

Pablo Motos quiso averiguar cuánto dinero había ganado Máximo Huerta mientras ejerció de Ministro de Cultura, aunque fue por un breve periodo de tiempo. El invitado, sin pelos en la lengua admitió que según calculó renunció a unos 1.000 euros. «Quería hacer una digestión lenta, larga y dolorosa. No me quedé más que con el maletín, que está en casa», afirmó.

Por aquel entonces, el escritor optó por mantenerse en un segundo plano, ya que estuvo mal psicológicamente. Ahora, ya recuperado de aquel episodio no tiene problema en hablar sobre cómo se sintió y cómo sucedieron las cosas.