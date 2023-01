Joana Sanz le pide el divorcio a Dani Alves

Joana Sanz le ha pedido el divorcio al deportista Dani Alves, que lleva casi una semana ingresado en un centro penitenciario de Barcelona. Tal como ha confirmado El programa de Ana Rosa, la modelo canaria ha presentado una demanda de separación, aunque no ha podido informarle personalmente de su deseo al futbolista, ya que Dani Alves ha rechazado cualquier tipo de visita. De esta manera, han sido sus abogados los que han informado al futbolista.

Según han explicado en el espacio de Mediaset, se trata de una decisión muy meditada por parte de la modelo, para la que las últimas semanas han sido especialmente complicadas por diferentes circunstancias de índole personal. Además, han recalcado que no tiene intención de echarse atrás.

Al parecer, Joana Sanz sigue creyendo en la inocencia del brasileño en lo que se refiere a su imputación por agresión sexual, pero las diferentes versiones que ha dado el deportista y la confirmación de las relaciones sexuales con la mujer que ha interpuesto la denuncia han hecho mella en la confianza en su matrimonio.

Joana Sanz no solo ha tenido que hacer frente a la reciente muerte de su madre a consecuencia de un cáncer, sino a toda la polémica que ha rodeado a su todavía marido, después de las varias versiones que el futbolista ha ofrecido sobre los hechos que tuvieron lugar en la discoteca de la ciudad de Barcelona el pasado mes de diciembre.

Hace unos días, Joana Sanz despertaba todas las alarmas tras mostrarse desolada en las redes sociales y pedir respeto a su privacidad, al haber recibido numerosos comentarios negativos y críticas. La modelo además borró prácticamente todas las imágenes en las que aparecía con el deportista, lo que también generó especulaciones sobre sus próximos pasos, que ahora por fin se han concretado.

Dani Alves y Joana Sanz se conocieron en el año 2016 a través de unos amigos comunes y apenas un año después se casaron en una boda secreta en Formentera. Para el deportista se trataba de su segunda boda, ya que antes estuvo casado con Dinora Santana, madre de sus hijos.

Dinora Santana continúa muy presente en la vida del deportista, es más, a raíz de los últimos acontecimientos no ha dudado en alzar la voz en su defensa y asegurar que él jamás actuaría de esta manera: «Dani, jamás haría eso. Te lo digo porque le conozco desde hace 22 años. Me parece que es una pesadilla y que no está pasando», dijo al poco de conocerse su detención.