La emoción de Anabel Pantoja al escuchar la primera palabra de su hija, captada en un audio

Anabel Pantoja se encuentra en uno de los momentos más dulces de su vida, y más desde que se convirtió en mamá de la pequeña Alma. Una niña que, sin duda, es su mayor alegría y que la hace sentir realmente orgullosa. De hecho, la influencer no duda en compartir cada uno de sus logros, como ocurría hace pocas horas. Y es que la pequeña ya ha pronunciado su primera palabra con apenas 8 meses. Muy emocionada, Anabel no ha dudado a la hora de compartir la noticia con todos sus seguidores, subiendo uno de los audios en los que se escucha hablar a su niña.

Una publicación compartida por Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

«El último», afirma en la publicación subida a sus stories de Instagram, y donde puede verse la conversación que mantenía con su pareja, David Rodríguez. Al parecer, el fisioterapeuta se encuentra en Córdoba, donde vive y trabaja, mientras que Anabel se encuentra en las islas Canarias. Y es que Pantoja ha grabado una serie de audios en los que su hija balbucea, hasta que al final se escucha como pronuncia claramente la palabra: «mamá». Un momento muy emocionante en la vida de cualquier padre, y que la sobrina de Isabel Pantoja ha vivido con especial intensidad. De hecho, también nos ha permitido ver el tierno sobrenombre con el que se refiere a David, que no es otro que el de «papi».

Captura de la conversación de Anabel Pantoja con David Rodríguez.

Y aunque no nos ha dejado ver la reacción que ha tenido Rodríguez, seguramente él también se ha mostrado muy feliz por este gran logro de su niña. A pesar de que los primeros meses del año fueron realmente realmente difíciles para la pareja, todo parece indicar que ahora están más unidos que nunca y han conseguido superar cualquier bache.

El terrible susto que se llevaron con Alma

Al comenzar el año, Anabel Pantoja y David Rodríguez vivieron uno de los momentos más duros de su vida, y es que la pequeña Alma era internada de urgencia en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Allí, permanecía ingresada varias semanas en la UCI debido a una traumatismo craneoencefálico. Un terrible suceso que conseguía movilizar a toda la familia, incluidos Isabel y Agustín Pantoja, quienes no dudaron en acercarse hasta Canarias para brindarle todo su apoyo a la pareja.

Anabel Pantoja y David Rodríguez.

Momentos de gran tensión y miedo, que finalmente quedaron en el olvido. Un mal sueño del que ni Anabel ni David quieren acordarse, sobre todo porque les trajo también una intensa lucha en los juzgados para explicar qué es lo que le había ocurrido realmente la pequeña. Y ahora que por fin han visto la luz al final del túnel, disfrutan de un verano de lo más especial, repleto de primeras veces y de momentos llenos de emoción como el que nos acaba de compartir la orgullosa mamá de la niña.