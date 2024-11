Anabel Pantoja da a luz a su primera hija en común con David Rodríguez

La espera ha terminado para Anabel Pantoja y David Rodríguez. La influencer y colaboradora de televisión ha dado a luz a su primera hija, fruto de su relación con el fisioterapia con quien comparte su vida desde hace más de un año. La llegada de la pequeña supone un momento de enorme felicidad para la pareja, quienes han vivido este embarazo con ilusión y expectación, compartiendo algunos de los detalles del proceso con sus seguidores en redes sociales.

El nombre de la pequeña, cabe destacar, ha sido motivo de numerosas especulaciones en los días previos al parto, pues todo apuntaba a que la recién nacida iba a llamarse Ana Isabel. Un nombre compuesto en honor a la abuela -ya fallecida-, y tía de Anabel Pantoja.

Anabel Pantoja y David Rodríguez en Madrid. (Foto: Gtres)

Fue el pasado mes de junio cuando Anabel Pantoja, embaraza entonces de cuatro meses, anunció que iba a convertirse en madre por primera vez. Lo hizo a través de la revista Lecturas, desde donde expresó su ilusión y aprovechó para desmentir todos los rumores de crisis que en los últimos días señalaban una posible ruptura entre ella y David Rodríguez. «Estoy de cuatro meses, ya hemos pasado los meses de seguridad, tenía miedo. Ahora que el doctor me ha dicho que todo está perfecto, estoy mucho más tranquila. Al principio te asustas y no quieres ilusionarte por si no sale bien», comentó la influencer a la citada publicación.

Desde entonces, la sobrina de Isabel Pantoja ha mostrado cómo ha vivido estos meses de gestación, combinando la ilusión de ser madre con sus compromisos profesionales y su vida en Canarias, donde reside con David. A lo largo de este tiempo, Anabel ha compartido en sus redes algunos momentos clave, como sus visitas al médico, la preparación del cuarto del bebé o la baby shower que organizó en compañía de amigos cercanos y familiares, entre quienes destacan otros rostros conocidos de la crónica social de nuestro país, como Belén Esteban o la influencer Susana Bicho.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

El distanciamiento de Anabel Pantoja con su tía Isabel

El nacimiento de la primera hija de Anabel Pantoja llega en un momento especialmente complicado para la ex colaboradora de Sálvame en lo que refiere a su relación con su tía, Isabel Pantoja. La relación entre ambas mujeres ha experimentado un notable distanciamiento en los últimos meses. Según reveló el periodista Kike Calleja en el programa Vamos a ver de Telecinco, la causa principal de esta separación radica en la decisión de Isabel de prescindir de los servicios profesionales de Anabel en sus conciertos.

Isabel Pantoja, Soraya Arnelas y Anabel Pantoja en un concierto. (Foto: Gtres)

Aunque inicialmente Anabel colaboraba activamente en las presentaciones de su tía, la situación cambió con el anuncio del embarazo de Anabel. Este hecho fue interpretado como una «excusa perfecta» para dejar de contar con ella en el ámbito laboral, lo que derivó en una ruptura en su comunicación. Desde entonces, tía y sobrina habrían dejado de hablarse, evidenciando una fractura en su vínculo familiar. «Hace meses que no hablan», aseguró el colaborador.