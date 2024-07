Pero, como sucede en toda infidelidad, lo crucial son las pruebas. Éstas llegaron al programa ya citado en la tarde de ayer, en cajas y en forma de imágenes y audios; si bien se han descrito este viernes. Seis documentos comprometidos que, supuestamente, demostrarían la traición del fisioterapeuta a Anabel Pantoja y para las que Belén Esteban, amiga íntima de la sobrina de la tonadillera, ha reaccionado muy disgustada. «Ya he visto todo lo que tenía que ver. Ya no quiero ver nada, ni saber nada», ha comenzado diciendo. «Si yo estuviera embarazada, no se lo diría. No puedo imaginar que, en la situación en la que está Anabel, con el embarazo y todo, alguien le haya contado algo así. Desde luego, yo no lo haría; no pienso ponerme en ese lugar», ha añadido.

Un momento delicado para Anabel Pantoja

Sin duda, esta información llega en un momento muy delicado para Anabel, pues la pareja está esperando su primer hijo en común. Fue el pasado fin de semana, de hecho, cuando Anabel Pantoja y David Rodríguez celebraron una fiesta con su círculo más íntimo, en la que descubrieron el sexo del bebé que esperan: una niña.

Asimismo, hoy en un gesto lleno de amor, Anabel ha compartido en su cuenta de Instagram una foto de la ecografía de su «pequeñita», revelando con orgullo que su bebé pesa casi 500 gramos y mide 25 centímetros. Con un brillo especial en sus palabras, la influencer ha descrito cómo su pequeña ha estado moviéndose incansablemente durante el tiempo que ha durado la prueba. «Ojalá pudiera describiros lo que siento dentro de mí y el momento tan mágico e irrepetible que estoy viviendo. Es una experiencia que nunca volveré a vivir», ha dicho no sin antes dedicar unas emotivas palabras, también, a David. «Gracias, mi vida, por esta bendición y por todo lo que está por venir».

Esto último, deja entrever que, al menos de momento, Anabel Pantoja está ajena a los rumores y especulaciones sobre la posible infidelidad de su novio.