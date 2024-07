El llamamiento de Anabel Pantoja por la talla XL: "Somos muchísimas con un culo enorme"

Anabel Pantoja ha utilizado su poder en las redes sociales para hacer un llamamiento que considera fundamental. No entiende que en ciertas tiendas no tengan disponibles todas las tallas. Cree que hay muchas mujeres que no pueden comprarse ropa por este motivo y ha pedido a los centros comerciales que manejen una visión más amplia.

«Hago un llamamiento desde la zona de Puerto Rico, Gran Canaria, en el sur, al señor que se dedique a mandar las tallas. No podéis mandar solo una XL porque aquí en Gran Canaria somos muchísimas que tenemos un culo enorme y en este caso barriga», ha declarado haciendo alusión a su embarazo.

La sobrina de Anabel Pantoja está esperando su primer bebé junto a David Rodríguez, un fisioterapeuta al que conoció durante la última gira americana de la tonadillera. Tan directa como siempre, ha explicado el problema que ha tenido tras dirigirse a una zona comercial para renovar su aramio. «Acabo de venir a Pull, a Stradivarius.. a grupo Inditex, que ya sabéis que a mí me encanta. Soy fan», ha empezado diciendo.

El mensaje de Anabel Pantoja en Instagram. (Foto: Redes Sociales)

Más adelante ha recalcado que no ha podido adquirir las prendas que deseaba porque no estaban disponibles en su talla. «Queremos más XL, por favor. He ido a tres tiendas y no tienen L ni XL, solo XS. Así que por favor, grupo Inditex, desde aquí, muchísimo respeto, muchísimo todo… pero más tallas XL».

Anabel Pantoja moviliza a sus seguidores

La carrera mediática de Anabel Pantoja empezó de forma causal. Trabajaba en un hotel de Sevilla, se quedó sin su puesto y Kiko Rivera le propuso ser su defensora en Supervivientes. Ella aceptó sin saber lo que estaba por venir. Telecinco se interesó por su presencia y poco a poco le empezaron a ofrecer proyectos, hasta tal punto que llegó a colaborar con Ana Rosa Quintana.

Anabel ya no necesita a su familia para generar contenido. Se ha convertido en una estrella que brilla con luz propia y aprovecha su posición para lanzar mensajes que considera importantes. El llamamiento que ha hecho para que en las tiendas haya tallas de todo tipo no ha sido el único. Sus casi dos millones de seguidores han sido testigos de otras reivindicaciones importantes.

La influncer lucha por la igualdad, por el respeto y por la libertad. Se considera una mujer plena al 100%, por eso publica fotos en bañador, en bikini y como considera oportuno, por eso se ha convertido en un referente para el mundo body positive.

En su cuenta de Instagram se define como una «sevillana adoptada en Canarias» y aprovecha este espacio para dar visibilidad a las causas que considera justas.

La dulce espera de Anabel Pantoja

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)



Según ha contado en sus redes, todavía no ha podido dar el pistoletazo de salida al verano porque tiene muchos compromisos pendientes. Hay que recordar que es una de las creadoras de contenido más importantes del momento, por eso su nombre figura en la lista de las mejores fiestas. Tanto es así que se ha dejado ver en el concierto de Manuel Carrasco y en el espectáculo que protagonizó Luis Miguel en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

Anabel, siguiendo su discurso, todavía no ha tenido tiempo de descansar y está deseando que llegue este momento para disfrutar de la compañía de su novio David. Justos están esperando la llegada de una niña, bebé que todavía no tiene nombre (al menos que se sepa). La sobrina de Isabel Pantoja cuenta los días para verle la carita, pero ¿compartirá la primera foto con sus querido seguidores?