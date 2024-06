Fue hace escasas semanas cuando Anabel Pantoja anunció que estaba esperando su primer hijo fruto de su actual relación sentimental con David Rodríguez. Y lo cierto es que, desde entonces, no han parado de sucederse informaciones que perjudicarían al estado de la sobrina de Isabel Pantoja. En los últimos días, son muchos quienes aseguran que David Rodríguez, novio de Anabel Pantoja, fue infiel a la colaboradora de TardeAR mientras ésta se encontraba grabando un reportaje en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley, en California, para el espacio que presenta Ana Rosa Quintana.

Aunque no han trascendido demasiados detalles acerca de lo ocurrido, lo cierto es que todo apunta a que Anabel Pantoja ha decidido perdonar a David pese ser consciente de que existen pruebas, incluidas fotografías, que señalarían directamente a su novio. «Anabel lo sabe todo y si digo que le perdona es porque lo sabe. Pero no voy a meter más el dedo en la llaga, porque hay un embarazo. La noticia se cuenta y se para, pero hay muchos periodistas que han visto las pruebas y les consta que todo es verdad y que se lo cuentan a Anabel», afirmó Lydia Lozano en Ni que fuéramos Shhh, en TEN.

Anabel Pantoja, en Sevilla. (Foto: Gtres)

Sobre todo ello, sea como fuere, se ha pronunciado, muy tajante, en las últimas horas, la propia Anabel Pantoja. Lo ha hecho a través de su perfil de Instagram, donde reúne a más de un millón de seguidores. La influencer ha emitido un comunicado en el que ha pedido, por favor, que se deje de hablar de su relación con David Rodríguez y de todo lo que tiene que ver con su vida personal y privada. «¿Podéis parar ya?», ha comenzado diciendo. «Es que sinceramente es bastante fuerte que no sigáis vuestro *trabajo* y *vida* sin mencionarme. Porque yo he seguido viviendo sin hacerlo. Y se trabaja y se sigue viviendo sin tener que mencionar ni hablar de nadie. Solo hay que levantarse temprano y CURAR DURO», continúa. «Es mucho más sano y más honrado para tu mente. Dejarme en PAZ, como si no existiera para vosotros. Proponeoslo que seguro que lo conseguís. Y de camino, como dice UNA GRANDE: COMPRARSE UNA VIDA», ha terminado.

Con estas palabras, Anabel Pantoja apuntaría directamente al programa antes citado, pues bien es cierto que colaboradores como Kiko Hernández o Kiko Matamoros, se han mostrado muy críticos con este episodio, y con la actitud en sí misma de Anabel Pantoja ante los medios de comunicación desde que decidiera apartarse de la primera línea mediática.

Anabel Pantoja comparte los detalles de sus primeros meses de embarazo

Anabel Pantoja se encuentra en su cuarto mes de gestación, de modo que se prevé que sea el próximo invierno cuando vea cumplido su gran sueño de formar una familia. «Era algo que llevaba mucho tiempo buscando y que le había quitado el sueño en más de una ocasión. Ahora, feliz y relajada, sabe que para invierno va a tener a su bebé en brazos», se podía leer en la publicación encargada de dar la noticia.

Desde que viera la luz su embarazo, Anabel Pantoja no ha querido ahondar en demasiados detalles acerca de cómo está viviendo estos primeros meses, más allá de reconocer, eso sí, su cansancio. La sobrina de Isabel Pantoja se ha limitado a decir lo siguiente: «Muy bien, muchas gracias. Todo muy bien. Perdonar, me he levantado a las cinco de la mañana y aunque tengo mi cuerpo aquí mi cabeza no lo está».