Anabel Pantoja comparte los detalles de sus primeros meses de embarazo

Anabel Pantoja ha aterrizado en la mañana de este sábado, día 8 de junio, en el aeropuerto de Almería. Lo ha hecho con motivo del concierto que su tía, Isabel Pantoja, tiene previsto ofrecer en la Plaza de Toros de la ciudad andaluza en el marco de su gira 50 aniversario. Ataviada con un look de lo más informal y unas enormes gafas de sol, la sobrina de la tonadillera ha atendido a las preguntas de la prensa congregada en las inmediaciones del aeródromo expresamente para la ocasión. En especial, a las relacionadas con su embarazo.

Fue el pasado martes, cabe recordar, cuando una conocida revista de la crónica social de nuestro país llevó a su portada la feliz noticia. Anabel Pantoja está esperando su primer hijo fruto de su actual relación sentimental con David Rodríguez. La influencer se encuentra en su cuarto mes de gestación, de modo que se prevé que sea el próximo invierno cuando vea cumplido su gran sueño de formar una familia. «Era algo que llevaba mucho tiempo buscando y que le había quitado el sueño en más de una ocasión. Ahora, feliz y relajada, sabe que para invierno va a tener a su bebé en brazos», reza la publicación.

Anabel Pantoja, en el aeropuerto de Almería. (Foto: Gtres)

La propia Anabel Pantoja ha desvelado hoy que tanto ella como David están «muy felices» con el embarazo, si bien no ha querido ahondar en demasiados detalles acerca de cómo está viviendo estos primeros meses, más allá de reconocer, eso sí, su cansancio. La sobrina de Isabel Pantoja se ha limitado a decir lo siguiente: «Muy bien, muchas gracias. Todo muy bien. Perdonar, me he levantado a las cinco de la mañana y aunque tengo mi cuerpo aquí mi cabeza no lo está».

Anabel Pantoja hace oídos sordos a la última polémica de Isabel Pantoja

Durante el tiempo que ha atendido a los medios de comunicación, Anabel Pantoja ha sido preguntada también por la última polémica alrededor de su tía y el hermano de la cantante, Agustín Pantoja, que tendría su origen en la supuesta ruptura amistosa entre la cantante y Mariló. Aunque sin éxito. La prima de Kiko Rivera e Isa Pantoja no ha querido pronunciarse al respecto de nada que salpiqué a la tonadillera. De hecho, se ha mostrado incluso molesta con esta cuestión. «De verdad, por favor, ya ¿Vale? Os he contestado y os he atendido, ya, por favor», ha dicho.

Fue durante el día de ayer cuando trascendió que Isabel Pantoja y Mariló habían terminado con su especial relación de amistad, debido a un malestar de Agustín Pantoja. Según desveló la periodista Letizia Requejo en TardeAR, el hermano de la cantante habría intentado alejar a Mariló de su hermana porque que «no le gustaba que sea amable con la prensa, que se hiciera fotos con fans».

De igual modo, Anabel Pantoja tampoco ha resondido a las preguntas relacionadas con sobre su opinión acerca de la última entrevista que ha concedido Dulce Delapiedra, la que fuera niñera de Isa Pantoja, en el programa ¡De Viernes!, en Telecinco, hablando del clan Pantoja.