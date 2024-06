Dulce Delapiedra, la que fuera la máxima confidente de Isabel Pantoja durante más de 30 años, dio un paso al frente y ofreció, este viernes, su entrevista más personal en el programa ¡De viernes!, en Telecinco. Y lo cierto es que su testimonio no dejó indiferente a nadie. Dulce desveló detalles sobre su relación con el Clan Pantoja y su estancia en Cantora, hasta ahora desconocidos. Además, se sinceró sobre la grave situación económica y de salud que atraviesa.

Fue a mediados del pasado mes de mayo cuando la situación de la ex niñera de Isa Pantoja se hacía pública gracias a una entrevista exclusiva que protagonizó en la revista Lecturas. Y casi un mes después, todo sigue igual. Dulce Delapiedra confesó que se encuentra en uno de los momentos más delicados de su vida. Tanto, que incluso a llegado a tener pensamientos suicidas. «Ahora mismo estoy fatal. Al límite. No tengo ilusión por nada. Estoy en un momento de mi vida que es dolorosa decirlo, pero me gustaría irme», afirmó.

Dulce Delapiedra, en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

La ex concursante de Supervivientes contó, además, que desde el año 2005, coincidiendo con sus días en Marbella junto a la familia Pantoja, tiene una depresión diagnosticada. «Quiero dormir y no despertar. Estoy en esta situación por haberme dedicado en cuerpo y alma a una familia», fueron sus palabras. Unas para las que quiso subrayar, no obstante, que no culpa a nadie de su situación y que sabe que necesita terapia para sobreponerse en este momento.

Dulce Delapiedra reconoce que odia a Isabel Pantoja

En la entrevista, Dulce Delapiedra reveló detalles hasta ahora desconocidos de su relación con Isabel Pantoja, a quien ahora, en sus propias palabras, odia. Pese a que durante mucho tiempo la intérprete de Marinero de luces o Así fue, fue para ella «la persona más importante de su vida», lo cierto es que, tal y como ella misma reconoció, «del amor al odio solo hay un paso». Dulce cree que las décadas que pasó en compañía de la tonadillera fueron años perdidos de su vida en los que se dedicó exclusivamente a atender las necesidades de la que por entonces era su ídolo y que más tarde se ha terminado por convertir en su peor pesadilla.

Dulce Delapiedra, en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

«Cuando yo me marché de Cantora me liberé físicamente pero mentalmente no, reconozco que la odio. La quería mucho, ella me quería mucho a mí, quería envejecer conmigo. Me llegó a decir ‘si me pasa algo, la niña es tuya’. Por entregar mi vida en cuerpo y alma y acabar no recibiendo nada. Yo la quise mucho, muchísimo, pero aunque sea triste del amor al odio hay un paso. Esa mujer me ha hecho mucho daño, demasiado», contó.

Sobre los motivos que propiciaron el distanciamiento entre Dulce Delapiedra e Isabel Pantoja, la ex niñera dijo que su apoyo a Isa Pantoja durante su embarazo tuvo que mucho que ver. Dulce explicó que los meses de gestación de la colaboradora de Vamos a ver en Cantora fueron un infierno no solo para la joven, si no también para ella. «Se trataba mal a la niña, con desprecio. Es verdad que le daban comida caducada a Isa cuando estaba embarazada. Durante el embarazo nos quedamos allí las dos encerradas, yo cuidé a mi niña durante su embarazo».